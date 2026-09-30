Kiểm tra, chuẩn hóa quy trình, bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú

Đợt kiểm tra nhằm chuẩn hóa quy trình, từ khâu thẩm định hồ sơ, ký kết hợp đồng, đến kiểm soát chế biến thực tế, qua đó thiết lập kỷ cương, bảo đảm bữa ăn học đường an toàn, đủ chất cho học sinh Thủ đô.

Chủ động vào cuộc, chuẩn hóa quy trình

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện của UBND phường Kim Liên cho biết, địa bàn hiện có 10 trường công lập (phục vụ hơn 12.400 suất ăn bán trú mỗi ngày) và 15 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Bước vào năm học 2026-2027, phường đã chủ động ban hành các phương án, kế hoạch khảo sát cơ sở vật chất và thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú. Từ 101 hồ sơ nộp về, Hội đồng đã chấm chọn và công khai 10 đơn vị trúng tuyển các gói dịch vụ nấu ăn, cung cấp thực phẩm, sữa và nước uống.

Cẩn trọng, tỉ mỉ thực hiện chia suất ăn bán trú. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế tại một số trường tiểu học cho thấy, quy trình thực hiện cần được chuẩn hóa tốt hơn, bao gồm chuẩn hóa về tính pháp lý và thể thức của các biên bản, phiếu đánh giá hồ sơ, bảng tiêu chí chấm điểm, ký kết và quản lý hợp đồng... Trên địa bàn phường còn nhiều đơn vị chưa đăng tải hình ảnh suất ăn thực tế lên hệ thống HanoiCheck để phụ huynh cùng giám sát. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu tăng cường công tác giám sát bữa ăn trực tiếp tại trường học, bảo đảm tính khoa học về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thúc đẩy quá trình cập nhật dữ liệu hàng ngày lên hệ thống HanoiCheck

Tiếp thu các ý kiến từ đoàn liên ngành, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trần Hoàng cho biết: Do năm học này các trường học vừa hoàn tất sáp nhập, số lượng hồ sơ thẩm định tăng đột biến gấp 6 lần (hơn 100 bộ hồ sơ) trong bối cảnh thời gian gấp rút để kịp ngày khai giảng, khiến đội ngũ cán bộ chuyên môn gặp nhiều áp lực trong việc hoàn thiện thể thức, thủ tục. Phường khẳng định sẽ chỉ đạo các trường học khẩn trương hoàn thiện các nội dung kiến nghị của Đoàn trước thời hạn 5-10-2026.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương kiểm tra, hướng dẫn cách nhập dữ liệu lên HanoiCheck. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nhấn mạnh: Mục tiêu cao nhất của Đoàn kiểm tra liên ngành là hướng dẫn, rà soát toàn diện để phát hiện những thiếu sót, từ đó kịp thời chấn chỉnh, bịt kín các kẽ hở nguy cơ.

Ông Vũ Cao Cương lưu ý, năm học 2026-2027 có sự thay đổi lớn khi toàn bộ quy trình từ tiếp nhận nguyên liệu, kiểm thực 3 bước, định lượng suất ăn đến lưu mẫu thức ăn đều phải chuẩn hóa, cập nhật hàng ngày lên hệ thống HanoiCheck để phục vụ công khai, minh bạch và truy xuất nguồn gốc khi cần thiết. Do đó, UBND phường Kim Liên và các trường học phải lưu ý đẩy mạnh công tác cập nhật dữ liệu.

Đặc biệt, Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý khâu tuyển chọn các nhà thầu phải tuyệt đối khách quan, minh bạch và luôn có phương án dự phòng an toàn. Phó Giám đốc Sở Y tế cũng yêu cầu các trường học và chính quyền cơ sở tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mất an toàn thực phẩm.

Sở Y tế cùng các sở, ngành liên quan cam kết đồng hành, hỗ trợ chuyên môn tối đa nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương, bảo đảm mục tiêu cao nhất: Mỗi bữa ăn bán trú tới tay học sinh Thủ đô phải thực sự tươi ngon, đủ dinh dưỡng và tuyệt đối an toàn./.