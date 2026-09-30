TP.HCM triển khai thí điểm tiếng Anh tích hợp ở bậc mầm non

Học sinh tại TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm chương trình làm quen tiếng Anh tích hợp cấp học mầm non trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2029. Kế hoạch được xây dựng sau khi sở rà soát, khảo sát các cơ sở giáo dục đủ điều kiện và thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc thí điểm chương trình này.

Việc thí điểm sẽ tạo cơ sở thực tiễn về chương trình, tài liệu, học liệu, mô hình tổ chức và cơ chế tài chính để đánh giá sau 3 năm. Đồng thời, chương trình hướng tới tạo nền tảng ban đầu về năng lực giao tiếp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, chuẩn bị cho việc học tiếng Anh ở bậc phổ thông.

Trẻ 3-5 tuổi được làm quen tiếng Anh tích hợp

Theo kế hoạch, chương trình triển khai tại các trường mầm non công lập trực thuộc Sở GD&ĐT, các trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế cùng những trường mầm non công lập đáp ứng đủ điều kiện.

Đối tượng tham gia là trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non đăng ký thí điểm. Việc tham gia thực hiện trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Thời gian thí điểm kéo dài 3 năm, từ năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT yêu cầu chương trình phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ trẻ, không bắt buộc và không gây quá tải. Các cơ sở giáo dục cũng phải công khai chương trình, tài liệu, học liệu, thời lượng, phương thức tổ chức, mức thu và các khoản chi phí liên quan trước khi phụ huynh đăng ký.

Lưu ý, việc triển khai không được ảnh hưởng đến chương trình giáo dục mầm non hiện hành, đồng thời phải bảo đảm đầy đủ quyền lợi của những trẻ không tham gia chương trình thí điểm.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM, nội dung chương trình cần bám sát chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo ban hành theo Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT.

Do đó, tài liệu, học liệu sử dụng trong giai đoạn thí điểm gồm bộ tài liệu tích hợp "Tiếng Anh Tích hợp Mầm non" đã được hội đồng thẩm định đánh giá về mục tiêu, tính khoa học, hệ thống, mức độ phù hợp với trẻ và phương pháp giáo dục hiện đại như học qua dự án, học qua chơi, lấy trẻ làm trung tâm.

Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của các đơn vị khác đủ điều kiện nhằm tạo thêm lựa chọn cho các cơ sở giáo dục mầm non.

Thay vì tổ chức thành một hoạt động học tiếng Anh riêng biệt, nội dung tích hợp thông qua các hoạt động làm quen với Toán, làm quen với ngôn ngữ và khám phá thế giới quanh trẻ.

Với nhóm lớp 3-4 tuổi và 4-5 tuổi, thời lượng dự kiến là 4 hoạt động/tuần. Nhóm lớp 5-6 tuổi thực hiện 6 hoạt động/tuần. Thời lượng cần phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng độ tuổi.

Các trường tham gia phải rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, nhu cầu và mức độ đồng thuận của cha mẹ trẻ trước khi đưa vào triển khai. Phòng học, thiết bị dạy học và thời khóa biểu cũng phải chuẩn bị phù hợp, bảo đảm chương trình tích hợp không chồng lấn hoặc ảnh hưởng đến thời lượng của chương trình giáo dục mầm non hiện hành.

Đội ngũ giáo viên tại các trường thí điểm phải đạt tối thiểu B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Ảnh: Khương Nguyễn.

Giáo viên cốt cán phải đạt tối thiểu B1

Về đội ngũ, giáo viên nước ngoài và nhân viên học vụ tham gia giảng dạy, hỗ trợ do đơn vị có chương trình bố trí, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

Cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của cơ sở giáo dục tham gia thí điểm phải đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh, tối thiểu trình độ B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, đồng thời có kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ này về mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức chương trình thí điểm và kỹ năng phối hợp quản lý lớp học.

Một trong những nguyên tắc Sở GD&ĐT đặt ra là chương trình thí điểm phải bảo đảm tự nguyện, đồng thuận, công khai, minh bạch và việc thu - chi cần thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Sở sẽ tham mưu các quy định liên quan đến mức thu và cơ chế quản lý thu - chi đối với hoạt động thí điểm. Do đó, các trường phải công khai đầy đủ thông tin về chương trình, thời lượng, mức thu trước khi cha mẹ đăng ký. Trẻ không tham gia chương trình vẫn được bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Theo tiến độ, trong tháng 9/2026, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai chương trình cho năm học mới; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất và thời khóa biểu.

Từ tháng 10/2026 đến tháng 5/2029, chương trình tổ chức tại các cơ sở giáo dục mầm non đăng ký tham gia. Trong quá trình này, Sở GD&ĐT sẽ theo dõi, giám sát và đánh giá định kỳ chất lượng triển khai.

Hàng năm, vào tháng 5, sở sẽ báo cáo UBND TP.HCM về kết quả thực hiện và rà soát, bổ sung danh sách cơ sở tham gia cho năm học tiếp theo.

Sau 3 năm, chương trình sẽ được tổng kết, đánh giá toàn diện về chất lượng, hiệu quả, mức độ đáp ứng mục tiêu làm quen tiếng Anh, sự tiến bộ của trẻ, mức độ phù hợp của chương trình và học liệu, đội ngũ, điều kiện tổ chức cũng như mức độ hài lòng và đồng thuận của cha mẹ trẻ. Kết quả này sẽ là cơ sở để UBND TP.HCM xem xét giai đoạn tiếp theo.