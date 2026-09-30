Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, chủ trì hội thảo.

Tham dự có lãnh đạo UBND các xã, phường; Ban Giám hiệu và giáo viên 15 trường mầm non thực hiện thí điểm chương trình mới của Bộ GD&ĐT.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồng Nhung tặng quà các bé Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Hoà Bình) sau tiết mục biểu diễn tại hội thảo.

Chương trình Giáo dục mầm non thí điểm được thiết kế dựa trên đặc điểm tâm sinh lý và cách tiếp cận tự nhiên của trẻ dưới 6 tuổi, hướng tới phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, đồng thời tạo nền tảng vững chắc liên thông với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trong năm học 2026-2027, tỉnh Cà Mau chọn 15 cơ sở giáo dục mầm non (12 trường công lập, 3 trường tư thục) tham gia thí điểm, với mạng lưới phân bố tại các điểm trường chính, 25 phân hiệu và 8 điểm trường lẻ.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của các đại biểu.

Tại hội thảo, đại diện các trường đã thẳng thắn chia sẻ những thuận lợi và vướng mắc thực tế. Một số trường còn thiếu cục bộ giáo viên, thiếu cán bộ quản lý do đang trong quy trình tuyển dụng, điều động; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp mới của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất ở một số điểm trường chưa đáp ứng yêu cầu; phụ huynh vùng nông thôn chưa có nhiều thời gian để phối hợp, đồng hành với nhà trường.

Từ thực tế trên, đại biểu đề xuất Sở GD&ĐT tiếp tục hướng dẫn cụ thể tiêu chí theo dõi, đánh giá chương trình giáo dục mầm non thí điểm; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo từng nhóm năng lực và duy trì mạng lưới hỗ trợ giữa các trường thí điểm.

Đồng thời, kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan thẩm quyền quan tâm giao, tuyển đủ giáo viên theo vị trí việc làm, quy mô trẻ và lộ trình phổ cập, có phương án bổ sung kịp thời khi tăng lớp hoặc giáo viên nghỉ dài hạn; ưu tiên kinh phí sửa chữa phòng học, công trình vệ sinh, bếp ăn, nước sạch, khu vận động và thiết bị bảo đảm an toàn cho trẻ.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồng Nhung yêu cầu các trường được chọn thí điểm cần chủ động đổi mới tư duy quản lý, phương pháp giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục mở, an toàn, giàu tính trải nghiệm.

Phát biểu tại buổi hội thảo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồng Nhung, nhấn mạnh: Việc thí điểm tại 15 trường là bước đệm quan trọng để đánh giá và từng bước hoàn thiện phương pháp triển khai sát với điều kiện thực tế địa phương.

Để chương trình đạt hiệu quả, lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các trường chủ động đổi mới tư duy quản lý, phương pháp giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục mở, an toàn, giàu tính trải nghiệm. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường hỗ trợ chuyên môn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.