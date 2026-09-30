Hà Nội tìm cách nâng hiệu quả khai thác thiết chế văn hóa, thể thao

100% trường công lập có quy chế quản lý, sử dụng tài sản công

Tại phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố do Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức, nội dung khai thác tài sản công tại trường học và Cung Thiếu nhi Hà Nội nhận được sự quan tâm của các đại biểu.

Giải trình tại phiên họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, việc đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao trong trường học trước hết nhằm phục vụ nhiệm vụ giáo dục, hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục thể chất, phổ cập bơi và phòng, chống đuối nước.

Cùng với đó, việc khai thác tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, tạo nguồn thu cũng được ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 75/2026/QĐ-UBND ngày 20/6/2026 của UBND thành phố về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, 100% trường phổ thông trực thuộc Sở đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc liên kết khai thác tài sản công tại các nhà trường được chia thành hai trường hợp. Nếu liên kết với tổ chức, cá nhân để phục vụ học sinh, giáo viên của chính nhà trường thì không phải lập đề án. Trường hợp tổ chức hoạt động cho đối tượng bên ngoài nhà trường phải lập đề án, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền giải trình tại phiên họp.

Tuy nhiên, hiệu quả khai thác các hạng mục bể bơi trong trường học vẫn chưa cao. Nguyên nhân là hệ thống quy định có sự thay đổi, khiến các cơ sở cần thời gian cập nhật, tổ chức thực hiện. Thời gian khai thác ngoài giờ học cũng có giới hạn, nhất là với các bể bơi không phải loại hình bốn mùa.

Đáng chú ý, quy mô bể bơi trong các trường học tương đối nhỏ lẻ, trong khi các đơn vị có nhu cầu khai thác thường hướng tới mô hình liên kết theo mạng lưới. Vì vậy, việc khai thác riêng lẻ từng cơ sở khó tạo sức hút đối với đơn vị liên kết.

Để khắc phục, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hướng dẫn, tập huấn cho các nhà trường, địa phương về xây dựng đề án khai thác tài sản công.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cũng đề xuất thành phố nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí vận hành đối với những trường học đã sử dụng hết công suất bể bơi để phục vụ học sinh; đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc tăng cường khai thác hết công suất các thiết chế này.

Đề xuất hỗ trợ nhân lực, kinh phí cho Cung Thiếu nhi

Đối với Cung Thiếu nhi Hà Nội, các đại biểu đề nghị làm rõ hiệu quả khai thác từng hạng mục, nhất là tháp thiên văn, khu chiếu phim, không gian nghệ thuật và các phòng chức năng.

Giải trình, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, đặc thù của Cung Thiếu nhi Hà Nội là phục vụ thiếu nhi ngoài giờ hành chính, chủ yếu sau 17h các ngày trong tuần và vào cuối tuần. Do đó, việc đánh giá hiệu quả hoạt động cần đặt trong đặc thù về thời gian và đối tượng phục vụ.

Trong năm qua, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tổ chức 126 sự kiện do đơn vị chủ trì và hơn 200 sự kiện phối hợp với các đơn vị khác. Cơ sở vật chất của Cung được sử dụng cho nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Tiến Hưng, sau khi thành phố quyết toán công trình và bàn giao cho Cung Thiếu nhi Hà Nội quản lý, đơn vị đã khẩn trương xây dựng đề án sử dụng tài sản công.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng giải trình tại phiên họp.

Ngày 22/9, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã gửi xin ý kiến về quy trình chuẩn bị, ban hành đề án, làm cơ sở khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của công trình.

Để công trình phát huy giá trị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại, nhất là cảnh quan, hạ tầng và không gian phía trước công trình. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cũng cần sớm bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý còn lại.

Với diện tích hơn 40.000m² và hệ thống công năng đa dạng, Cung Thiếu nhi Hà Nội đặt ra yêu cầu cao về nhân lực chuyên môn, kinh phí quản lý, duy tu, bảo trì.

Trong khi đó, đơn vị được giao thực hiện cơ chế tự chủ nên gặp khó khăn trong bảo đảm nguồn lực.

Từ thực tế này, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đề nghị thành phố nghiên cứu cơ chế hỗ trợ về nhân lực và kinh phí, tạo điều kiện để Cung Thiếu nhi Hà Nội có đủ năng lực quản trị, vận hành công trình, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác các thiết chế phục vụ thiếu nhi Thủ đô.