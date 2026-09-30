Hơn 20.000 giáo viên, học sinh Khánh Hòa được tuyên truyền pháp luật giao thông

Ngày 30/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong tháng 9, đơn vị đã phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại 20 trường học, với 20.135 giáo viên, học sinh tham gia.

Những hành vi vi phạm thường gặp và các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông đã được CSGT tuyên truyền đến các em học sinh THCS.

Hoạt động nhằm trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết, giúp học sinh nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh tai nạn và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn.

Nội dung tuyên truyền được xây dựng phù hợp với từng cấp học, tập trung vào các quy tắc giao thông đường bộ; quy định đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; những hành vi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh và các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Thông qua các tình huống thực tế, lực lượng CSGT hướng dẫn học sinh cách nhận diện những nguy hiểm thường gặp trên đường, đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi đến trường và trong sinh hoạt hằng ngày.

CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục duy trì, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền.

Đối với học sinh THPT, nội dung tuyên truyền tập trung vào kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn như kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, giữ khoảng cách an toàn, quan sát khi chuyển hướng, nhận diện và phòng tránh nguy hiểm, xử lý các tình huống phát sinh khi tham gia giao thông.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, học sinh được hướng dẫn quét mã QR và trả lời các câu hỏi kiểm tra kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông. Hình thức tương tác giúp học sinh chủ động củng cố kiến thức và nâng cao khả năng vận dụng trong thực tế.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục duy trì, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn kỹ năng phù hợp với từng lứa tuổi và phương tiện học sinh sử dụng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường.