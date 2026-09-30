Bộ GD-ĐT nhận được 30 phản ánh, kiến nghị liên quan đến lạm thu đầu năm học

Các địa phương đều phải công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu.

Năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT tiếp tục yêu cầu công khai các khoản thu, chi và số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu. Các địa phương phải kiểm tra, giám sát và báo cáo về Bộ tình hình lạm thu cũng như kết quả xử lý.

Tính đến nay, Bộ đã tiếp nhận khoảng 30 phản ánh, kiến nghị của cá nhân liên quan đến lạm thu. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương được phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để rà soát, xác minh và xử lý.

Tại các trường phổ thông về cơ bản có các khoản thu gồm: học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân cho cơ sở giáo dục.

Trong đó, học phí thực hiện theo quy định của Chính phủ. Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quy định cụ thể danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi. Các cơ sở giáo dục phải căn cứ quy định của địa phương để thực hiện, không được tự đặt ra khoản thu ngoài quy định.

Do đó, khoản thu không nằm trong danh mục cơ quan thẩm quyền cho phép, mức thu không đúng quy định, cần xem xét. Theo Bộ GD-ĐT, để xác định một khoản thu có phải lạm thu hay không cần đối chiếu ba yếu tố: khoản thu có thuộc danh mục được phép hay không; mức thu có đúng quy định; việc thu có bảo đảm công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích hay không.

Theo yêu cầu Bộ GD-ĐT, cuối tháng 9 là hạn cuối để các tỉnh, thành phố báo cáo về số trường bị phản ánh hoặc thuộc diện thanh tra; số cơ sở có sai phạm; tổng số tiền thu sai; số tiền đã thu hồi hoặc hoàn trả; cùng số cán bộ, giáo viên bị xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, Bộ này yêu cầu các địa phương khi phát hiện cơ sở giáo dục vi phạm lạm thu phải công khai danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 3 ngày. Đồng thời, hiệu trưởng và người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp phải được xem xét trách nhiệm theo quy định.