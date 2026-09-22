Trước cụng ly, sau tỉ võ!
Trong quá trình ăn nhậu tại nhà mình thì giữa P.H.H (1989, trú xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với bạn nhậu là V.T.H. (1995, trú xã Diên Khánh, Khánh Hòa). Chủ nhà P.HH. chạy vào bếp lấy cây kéo ra đâm “chiến hữu” V.T.H nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu.
Sau khi gây án, P.H.H. nhờ người dân xung quanh gọi xe cứu thương đưa V.T.H đến bệnh viện cấp cứu, còn mình đến Công an xã Diên Thọ đầu thú. Ngày 21-9, Công an xã Diên Thọ cho biết, đang tạm giữ đối tượng và thu giữ cây kéo hung khí gây án để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.
D.THỌ
* Cũng do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, giữa N.T.C (1989, trú phường Bảo An, Khánh Hòa) và T.V.Đ (1981, trú phường Đô Vinh, Khánh Hòa) xảy ra xô xát. Lúc xâu ẩu, C. dùng ly thủy tinh đánh liên tiếp 2 lần vào đầu của Đ.gây thương tích. Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.C để điều tra về hành vi: “Cố ý gây thương tích”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truoc-cung-ly-sau-ti-vo-post358308.html