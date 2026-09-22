Trước cụng ly, sau tỉ võ!

Đối tượng P.H.H. chỉ nơi lấy cây kéo đâm bạn nhậu bị thương.

Sau khi gây án, P.H.H. nhờ người dân xung quanh gọi xe cứu thương đưa V.T.H đến bệnh viện cấp cứu, còn mình đến Công an xã Diên Thọ đầu thú. Ngày 21-9, Công an xã Diên Thọ cho biết, đang tạm giữ đối tượng và thu giữ cây kéo hung khí gây án để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

D.THỌ

Đối tượng N.T.C tại cơ quan Công an.

* Cũng do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, giữa N.T.C (1989, trú phường Bảo An, Khánh Hòa) và T.V.Đ (1981, trú phường Đô Vinh, Khánh Hòa) xảy ra xô xát. Lúc xâu ẩu, C. dùng ly thủy tinh đánh liên tiếp 2 lần vào đầu của Đ.gây thương tích. Ngày 21-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.C để điều tra về hành vi: “Cố ý gây thương tích”.