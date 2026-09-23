Sơn La bắt đối tượng mua bán người sau 8 năm lẩn trốn

Ngày 23.9, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Tráng A Sái (SN 2000, trú tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Mua bán người".

Sái là đối tượng liên quan vụ án Mua bán người xảy ra ngày 3.9.2018, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã rời khỏi địa phương và lẩn trốn trong thời gian dài.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 8.2018, Sái từ nhà tại thôn Đắk R’Mang 2 đến tỉnh Lào Cai rồi sang Trung Quốc tìm việc, sau đó quen một người tên Dình Công.

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Dình Công thuê Sái đón G.T.X, trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (nay là xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) và đưa đến Lào Cai để tiếp tục sang Trung Quốc.

Sau khi đón được G.T.X, Sái đưa nạn nhân vào sâu nội địa Trung Quốc, nơi các đối tượng liên lạc với gia đình nạn nhân yêu cầu 210 triệu đồng tiền chuộc.

Sau đó, các đối tượng thay đổi ý định, bán G.T.X cho một người Trung Quốc, còn Sái được trả công 2.000 NDT sau khi hoàn tất việc đưa nạn nhân sang Trung Quốc.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Ngày 17.9, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Tà Đùng bắt giữ Sái.

Theo hồ sơ, năm 2015, Tráng A Sái từng có 1 tiền án về tội Mua bán người và 1 tiền sự về hành vi tổ chức đánh nhau, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng do Công an huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông xử lý.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định