Khởi tố 8 cán bộ phường Hòa Khánh liên quan sai phạm trong quản lý trật tự đô thị

Công an tống đạt các quyết định đối với những đối tượng liên quan. Ảnh: C.A

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam các bị can liên quan sai phạm trong quản lý trật tự đô thị, cấp điện, cấp nước trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, 8 cán bộ Tổ trật tự đô thị phường Hòa Khánh bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua hoặc không xử phạt sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố nhóm 5 người có hành vi làm giả hồ sơ “2 lá”, “3 lá”, đưa và môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà, cấp điện, cấp nước trái quy định.

4 người khác là lãnh đạo, nhân viên điện lực, cấp nước trong khu vực bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.