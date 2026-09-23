Tranh cãi trên máy bay, 2 hành khách bất ngờ lao vào ẩu đả khiến cả khoang náo loạn

Vụ việc xảy ra ngày 16/9 trên chuyến bay của Biman Bangladesh Airlines khởi hành từ Sylhet, Bangladesh, đến sân bay London Heathrow, Anh. Theo Jam Press, 2 hành khách xảy ra tranh cãi khi máy bay đang thực hiện hành trình kéo dài hơn 11 giờ. Không lâu sau, mâu thuẫn được cho là đã chuyển thành xô xát.

2 người đàn ông lao vào đánh nhau ngay tại lối đi giữa các hàng ghế. Những hành khách ngồi xung quanh nhanh chóng đứng dậy và tìm cách ngăn cả 2 tiếp tục giằng co. Video được ghi lại bên trong máy bay cho thấy 1 người đàn ông bị rách áo trong quá trình xô xát. Nhiều hành khách, gồm cả nam và nữ, tiến về phía 2 người để can thiệp.

2 hành khách bất ngờ lao vào ẩu đả. Ảnh: Fox News

Không khí trong khoang trở nên hỗn loạn khi nhiều người la hét và rời khỏi chỗ ngồi. Jam Press cho biết trên chuyến bay khi đó còn có cả trẻ em và người cao tuổi. Các thành viên phi hành đoàn sau đó can thiệp, giải quyết vụ việc và kiểm soát tình hình trên máy bay.

Ông Mohiuddin Ahmed, Tổng giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của Biman Bangladesh Airlines, đã xác nhận sự việc với Jam Press. Theo đại diện hãng hàng không, 2 hành khách xảy ra xô xát trong suốt chuyến bay. Phi hành đoàn đã có mặt để can thiệp và xử lý tình huống.

Nguyên nhân khiến 2 người xảy ra tranh cãi hiện chưa được xác định. Chưa có thông tin về việc hành khách liên quan có bị bắt giữ hoặc phải đối mặt với biện pháp xử lý tiếp theo hay không.

Fox News Digital cho biết đã liên hệ với Cảnh sát Thủ đô tại sân bay Heathrow để tìm hiểu về khả năng có hành khách bị bắt giữ. Biman Bangladesh Airlines cũng được đề nghị cung cấp thêm thông tin liên quan đến sự việc.

Vụ xô xát xảy ra trong bối cảnh nhiều hãng hàng không thời gian gần đây ghi nhận các trường hợp hành khách gây rối trên máy bay. Đầu mùa hè năm nay, chuyến bay của easyJet từ Tenerife đến Liverpool phải quay trở lại sân bay sau khi khoảng 10 hành khách xảy ra ẩu đả ngay sau lúc cất cánh.

Trước đó, năm 2024, 1 hành khách trên chuyến bay của American Airlines bị bắt vì cáo buộc gây thương tích cho 1 tiếp viên hàng không và tìm cách mở cửa khoang máy bay giữa hành trình. Những hành khách khác sau đó hỗ trợ khống chế người này.

Theo FlightAware, các chuyến bay giữa Sylhet và London có thể kéo dài hơn 11 giờ. Do đó, sự cố phát sinh giữa hành trình có thể buộc phi hành đoàn và hành khách xử lý tình huống trong điều kiện đặc biệt của chuyến bay đường dài.