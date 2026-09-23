Trực tiếp kiểm sát việc thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã công bố quyết định kiểm sát, nghe đại diện UBND xã Khổng Lào báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Đoàn tập trung kiểm sát việc gửi lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và phổ biến quyền, nghĩa vụ cho người bị cấm đi khỏi nơi cư trú; việc quản lý, theo dõi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú; việc chấm dứt thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú…

Toàn cảnh buổi kiểm sát tại UBND xã Khổng Lào.

Thay mặt UBND xã, đồng chí Đỗ Văn Quynh, Chủ tịch UBND xã Khổng Lào đã báo cáo kết quả thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trên địa bàn xã trong thời điểm kiểm sát.

Kết quả, có 4/4 hồ sơ quản lý, theo dõi người bị cấm đi khỏi nơi cư trú được thiết lập đầy đủ, Công an xã đã trực tiếp tham mưu cho UBND xã Khổng Lào thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Đồng chí Hoàng Đình Đạt, Trưởng phòng 8, VKSND tỉnh Lai Châu công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp.

Trong quá trình kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan, làm việc với cán bộ phụ trách, yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh những nội dung cần thiết.

Việc kiểm sát được thực hiện nhằm đánh giá toàn diện tình hình chấp hành pháp luật, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để yêu cầu khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Quynh, Chủ tịch UBND xã Khổng Lào báo cáo trước Đoàn kiểm sát.

Thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND tỉnh Lai Châu kịp thời nắm bắt, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, giám sát người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, góp phần bảo đảm các biện pháp ngăn chặn được thi hành nghiêm túc, đúng pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị áp dụng biện pháp.

Qua đó, nâng cao trách nhiệm của UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan, góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo đảm hoạt động tố tụng được thực hiện đúng quy định, hiệu quả.