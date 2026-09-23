Đang hoãn chấp hành án, người phụ nữ lại bị khởi tố

Khởi tố về hành vi lừa đảo

Ngày 23/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo (SN 1993, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 4 đến tháng 5/2018, Thảo giới thiệu với anh T.V. rằng mình có khả năng đầu tư, mua bán đất để kiếm lời và rủ anh V. góp vốn.

Lê Thị Phương Thảo bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: CA)

Tin tưởng, anh V. nhiều lần giao tiền cùng một xe Honda SH 150i cho Thảo. Tổng giá trị tài sản được xác định là 167,91 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Thảo đưa ra thông tin gian dối rằng việc đầu tư đất đã thu lợi hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế không có tài liệu chứng minh thông tin này.

Sau đó, Thảo nói với anh V. rằng số tiền đã bị Công an tạm giữ và yêu cầu anh giao xe để cầm cố, lấy tiền giải quyết.

Thảo mang chiếc Honda SH 150i đi cầm cố được 50 triệu đồng, sau đó sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân. Anh V. phải bỏ ra 51 triệu đồng để chuộc lại xe.

Đang hoãn chấp hành bản án 14 năm tù

Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố trong vụ án này, Lê Thị Phương Thảo đang có một bản án 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Thảo được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người bị hại hoặc người có thông tin liên quan đến hành vi của Lê Thị Phương Thảo liên hệ Điều tra viên Thái Phạm Đình Truyền, số điện thoại 0935.874.247, để được hướng dẫn trình báo, giải quyết theo quy định.