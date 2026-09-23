Khởi tố Giám đốc sản xuất hàng ngàn sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả

Đối tượng trong vụ án là Trần Văn Chính (SN 1991, trú tại 60 Lương Định Của, phường Hội Phú).

Đối tượng Chính đã bị khởi tố vì sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Ảnh: Nam Trung

Quá trình điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) xác định: Chính là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FARMING DANA chuyên về kinh doanh dịch vụ trồng trọt có trụ sở tại nhà của Chính.

Công ty này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; không ký bất kỳ hợp đồng nào về việc đăng ký, gia công đóng gói, ủy quyền, phân phối thuốc bảo vệ thực vật.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Chính đã mua nhiều loại thuốc thực vật về nhưng không sử dụng hết. Tháng 8-2024, khi thấy số thuốc tồn đọng này hết hạn sử dụng, đối tượng đã nảy sinh ý định tận dụng lại làm thuốc giả.

Chính đã đặt mua các loại máy móc, phương tiện, chất phụ gia, đặt làm chai lọ, bìa giấy, thùng giấy carton, đặt in tem, nhãn. Sau đó, Chính tự pha trộn, sang chiết, đóng gói để sản xuất ra 1.500 chai và 3.000 bì thuốc bảo vệ thực vật giả các loại nhằm mục đích bán ra thị trường.

Hàng ngàn chai, gói thuốc giả đã bị Cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Nam Trung

Qua nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, thu giữ và giám định các mẫu tang vật là thuốc bảo vệ thực vật giả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với Chính về hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Điều 195 Bộ Luật hình sự.