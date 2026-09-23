Ngăn chặn 2 nhóm 'báo thủ' đánh nhau

Nhóm thanh thiếu niên và số hung khí liên quan đến vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ea Kao đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến địa bàn, tiếp cận và ngăn chặn hai nhóm trước khi xảy ra xô xát. Qua xác minh ban đầu, Công an phường Ea Kao xác định có 26 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc đã chuẩn bị, mang theo ná, phóng lợn, rựa và tuýp sắt để sẵn sàng đánh nhau. Ngày 22-9, Công an phường Ea Kao cho biết, đã làm việc với các trường hợp liên quan, thu giữ số hung khí và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.