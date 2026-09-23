Xét xử 29 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả

29 bị cáo bị đưa ra xét xử về nhiều tội danh

Sáng 23/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thay mặt HĐXX, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, trong số 29 bị cáo có 2 bị cáo cùng bị truy tố về 3 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, gồm: Vũ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội; nơi ở Khu đô thị mới Phú Lương, phường Hà Đông, Hà Nội; cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) và Hoàng Mạnh Hà (SN 1979, trú tại Tòa nhà CT3, The Pride, Khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội; cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood).

Bị cáo Đặng Trung Kiên (SN 1988, trú tại Tòa M2, chung cư MIPEC, phường Kiến Hưng, Hà Nội; Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo Hồ Sỹ Ý (SN 1988, trú tại thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; quản lý nhà máy, phụ trách sản xuất Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

2 bị cáo cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”, gồm: Bùi Đinh Thị Dinh (SN 1969, trú tại Tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; nguyên Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ) và Bùi Thị Trang (SN 1990, trú tại Tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; nguyên chuyên viên Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình (cũ)).

3 bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Môi giới hối lộ”, gồm: Phạm Gia Khải (SN 1971, trú tại Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Hà Nội); Nguyễn Văn Quân (SN 1977, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng Đông Bắc A); Nguyễn Văn Hòa (SN 1976, trú tại Khu đô thị Đồng Sơn, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Hội đồng xét xử.

Bị cáo Phạm Thị Hương (SN 1988, trú tại chung cư MIPEC, phường Kiến Hưng, Hà Nội; nhân viên Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (SN 1981, trú tại Tòa nhà CT3, The Pride, Khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội; nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ)) bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

20 bị cáo còn lại cùng bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú tại Tổ dân phố Phúc Lý 3, phường Tây Tựu, Hà Nội; Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Nasaka Á Châu); Nguyễn Văn Tú (SN 1981, trú tại Tổ 13 Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Hà Nội; Giám đốc Công ty Hacofood, Công ty Win CT);

Nguyễn Thu Thủy (SN 1974, trú tại Tổ 16, phường Hoàng Mai, Hà Nội; Kế toán trưởng Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood); Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1990, trú tại thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh, Hà Nội; nhân viên kế toán nội bộ, thủ quỹ Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood); Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, trú tại thôn My Thượng, xã Thanh Oai, Hà Nội; Giám đốc Công ty Safaco);

Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, trú tại thôn My Thượng, xã Thanh Oai, Hà Nội; Giám đốc Công ty Darifa); Lê Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại thôn Kim Lâm, xã Thanh Oai, Hà Nội; Kế toán trưởng Công ty Darifa); Lê Xuân Son (SN 1982, trú tại Tổ 13 Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, Hà Nội; Phó Giám đốc, kiêm nhân viên kinh doanh Công ty Win CT). Các bị cáo còn lại là nhân viên kế toán, kinh doanh và kinh doanh tự do.

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản Cáo trạng của VKSND tối cao truy tố 29 bị cáo.

Thành lập 9 công ty tham gia sản xuất, kinh doanh sữa giả

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, Vũ Mạnh Cường đã đứng tên và nhờ hoặc giao cho người khác đứng tên thành lập 9 công ty hoạt động độc lập trên địa bàn TP Hà Nội để sản xuất, buôn bán các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, trong đó có các sản phẩm sữa.

Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood thực hiện việc sản xuất. 7 công ty còn lại gồm Công ty Nasaka Á Châu, Công ty WinCT, Công ty Safaco, Công ty Dược quốc tế, Công ty Darifa, Công ty Phúc An Khang và Công ty Long Khang có nhiệm vụ nhập sản phẩm từ các công ty sản xuất để bán ra thị trường.

Cáo trạng xác định, do Vũ Mạnh Cường là cổ đông chính tại các công ty sản xuất và có vốn góp tại 7 công ty thương mại nên từ năm 2021 đến tháng 4/2025, Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Đặng Trung Kiên, Phó Giám đốc, được giao phụ trách hành chính và hoạt động công bố sản phẩm tại cơ quan chức năng. Hồ Sỹ Ý được giao phụ trách xây dựng công thức và điều hành sản xuất.

Theo cáo trạng, khi khách hàng có nhu cầu kinh doanh sản phẩm sữa dạng bột, bộ phận kinh doanh tiếp nhận thông tin về chủng loại, thành phần và đối tượng sử dụng sản phẩm. Sau đó, thông tin được chuyển cho Đặng Trung Kiên và Phạm Thị Hương để thuê người hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục đăng ký công bố hoặc tự công bố sản phẩm tại các Chi cục ATVSTP ở Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Sau khi được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm, Phạm Thị Hương chuyển hồ sơ cho Hồ Sỹ Ý để lập lệnh sản xuất. Căn cứ đơn đặt hàng và nguyên liệu trong kho, Hồ Sỹ Ý lập phiếu đề nghị kiêm xuất nguyên liệu sản phẩm, ghi tên sản phẩm, danh mục và khối lượng từng loại nguyên liệu.

Quang cảnh các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.

426 mẫu sản phẩm được kết luận là hàng giả

Cáo trạng xác định, từ năm 2021 đến tháng 4/2025, Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên và Hồ Sỹ Ý đã bàn bạc, thống nhất thay thế một số nguyên liệu trong quá trình sản xuất.

Cụ thể, chất béo MCT được thay thế bằng hỗn hợp chất Non Dairy Creamer; Axit Linoneic, Axit alpha Linoneic được thay thế bằng chất Omega 369; một số “đơn chất” như Vitamin, khoáng chất, kim loại được thay thế bằng hỗn hợp “đa chất” Vitamin tổng hợp, Vitamin Cuvamix. Đồng thời, một số thành phần nguyên liệu trong quá trình sản xuất các sản phẩm sữa bị giảm hàm lượng. Theo cáo trạng, việc này dẫn đến sản phẩm không đạt chuẩn theo công bố và không đúng với công thức ghi trên bao bì.

Quá trình khám xét nhà máy của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ 426 mẫu sản phẩm. Sau khi trưng cầu giám định, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an ban hành 8 kết luận giám định đối với số mẫu này.

Theo kết luận giám định được nêu trong cáo trạng, 426 mẫu sản phẩm được trưng cầu là hàng giả theo điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ. Các sản phẩm có nhiều thành phần, chỉ tiêu có giá trị hàm lượng nhỏ hơn 70% so với mức công bố và ghi trên nhãn sản phẩm.

Bị cáo Vũ Mạnh Cường trước bục khai báo.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến tháng 4/2025, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã sản xuất hơn 187.000 lon/hộp sữa thuộc 426 mẫu sản phẩm, tương ứng 255 nhãn sản phẩm là hàng giả.

Số sản phẩm này được bán cho 7 công ty thương mại hơn 170.000 lon/hộp, với doanh thu hơn 17,9 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng. Sau khi nhập hàng, 7 công ty thương mại đã bán ra thị trường hơn 159.000 lon/hộp, thu hơn 44,2 tỉ đồng và thu lợi bất chính hơn 28,4 tỉ đồng.

Giá trị hơn 187.000 lon/hộp của 426 sản phẩm được xác định là hàng giả do Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood sản xuất là hơn 54,3 tỉ đồng, tính theo giá bán ra thị trường. Tổng số tiền thu lợi bất chính của 9 công ty do Vũ Mạnh Cường quản lý là hơn 39,5 tỉ đồng.

Bị cáo Hoàng Mạnh Hà khai báo trước tòa.

Doanh thu hơn 1.177 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 1.061 tỉ đồng

Cáo trạng cũng xác định, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế, Vũ Mạnh Cường đã trao đổi, thống nhất với các cổ đông; phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán bằng phần mềm Misa.

Một hệ thống sổ sách được sử dụng để kê khai, nộp thuế, chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; hệ thống còn lại là sổ sách kế toán nội bộ, theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Theo kết quả điều tra, tổng doanh thu thực tế của 9 công ty là hơn 1.177,8 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu kê khai thuế hơn 115,8 tỉ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách, không kê khai nộp thuế hơn 1.061 tỉ đồng.

Quang cảnh phiên tòa.

Hành vi này được xác định gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 106,9 tỉ đồng; số tiền thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là hơn 100,5 tỉ đồng.

Ngoài các hành vi trên, theo cáo trạng, Vũ Mạnh Cường còn lợi dụng các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và những người có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn nhằm thực hiện các hành vi trái pháp luật theo yêu cầu.

Mục đích được cáo trạng xác định là tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm tại Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình và Chi cục ATVSTP TP Hà Nội. Khi hành vi vi phạm bị phát hiện, Cường tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự.