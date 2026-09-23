Khởi tố, tạm giam đối tượng cướp tài sản của cụ bà 85 tuổi ở Quảng Trị

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ngô Chí Thanh (SN 2006, trú tại xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 22/9, bà Dương Thị Sen (SN 1941) đang ở một mình tại nhà riêng ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ bị Thanh cùng Nguyễn Thị Hồng Như (SN 2008, trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) xông vào nhà.

Nguyễn Thị Hồng Như tại cơ quan Công an. (Ảnh: Thuỳ Trang)

Tại đây, Thanh dùng khăn bịt miệng, đánh vào vùng mặt bà Sen. Sau đó, Thanh và Như chiếm đoạt một nhẫn vàng, điện thoại di động cùng tiền mặt của nạn nhân, tổng trị giá hơn 13 triệu đồng, rồi tẩu thoát.

Qua lời khai ban đầu, Thanh và Như cho biết do không có tiền thanh toán tiền phòng đúng hạn nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Hồng Như cùng các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.