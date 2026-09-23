Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng 'đứng đơn' xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai

Mở đường lên núi

Nhận được phản ánh của người dân thời gian qua một số đối tượng đã mở một con đường quy mô ở ngọn núi ở làng Bơ Ya, xã Sró, phóng viên Báo Tiền Phong đã tới xác minh. Con đường dài hàng cây số, rộng chừng 3m. Dọc theo con đường dích dắc là ngổn ngang các cây rừng nhỏ, lồ ô đang được phát dọn.

Một số người dân phản ánh, khoảng 2 tháng trước, một số đối tượng đã sử dụng một cái máy đào cỡ lớn làm con đường trên. Người dân cũng chưa nhận được thông báo gì từ phía chính quyền về con đường trên. “Làm đường lên núi vậy người dân bức xúc lắm, chưa kể các hộ nằm trên con đường. Mà bản thân người dân chúng tôi ở đây lại không nhận được thông báo gì”, hộ dân V.H. (ở làng Bơ Ya) nói.

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Con đường được làm lên núi với mục đích trồng cây keo.

Từ các thông tin thu thập được, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Sró để làm việc. Tại đây, một lãnh đạo xã cung cấp danh sách 3 hộ dân là Đinh Tố (SN 1980, trú làng Bơ Ya), Đinh Cei (SN 1980) và Đinh Teh (SN 1963, cùng trú làng Pting) có đơn xin trồng rừng trồng keo. Nội dung đơn xin trồng rừng của cả 3 hộ đều có diện tích gần 30ha mỗi người để trồng keo lai. Thời gian dự kiến trồng vào tháng 8/2026, địa điểm ở tiểu khu 805, khu vực làng Bơ Ya.

Tại thời điểm này, vị lãnh đạo xã Sró nói các hộ trên đăng ký trồng rừng nên họ xin mở đường tạm thời lên núi để vận chuyển cây giống. Nhận thông tin, UBND xã đã mời kiểm lâm, công an tới họp, xác định là đường vào khu quy hoạch trồng rừng. Đường này thuộc thẩm quyền của xã cho phép được mở.

Đất từ “trên trời” rơi xuống

Lần theo tên các hộ dân, căn cước công dân của các hộ dân mà lãnh đạo UBND xã Sró cung cấp, phóng viên Báo Tiền Phong hoàn toàn bất ngờ khi nhận được phản hồi. Theo đó, 2/3 hộ dân hoàn toàn không hề hay biết số diện tích 60ha rừng xin trồng cây keo.

Ông Đinh Teh sống trong căn nhà sàn nhỏ, có 3 người con nên hoàn cảnh khó khăn. Ông nói gia đình chỉ có chừng 1 ha trồng lúa, bắp. Ông Teh khẳng định, hoàn toàn không hay về đơn xin gần 30ha đất rừng trồng cây keo. Bởi bản thân ông Teh cũng không biết chữ và cũng không biết làm rừng. Người con trai của ông Teh về chia sẻ, gia đình không đăng ký, cũng không làm hồ sơ lên xã để trồng rừng.

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Ông Đinh Teh (bên trái) và Đinh Tố không biết chữ nhưng lại đứng tên đơn xin trồng diện tích lớn cây keo.

Anh Đinh Tố cũng xác nhận, hoàn toàn không biết gì về số diện tích gần 30ha đất rừng xin trồng cây keo. Bản thân anh Tố chưa bao giờ lên núi ở làng Bơ Ya và cũng không có đất trồng rừng. “Hôm trước có cán bộ xã nói mình ra xã nên mình đi. Sau khi mình điểm chỉ có người ở xã cho mình 200 nghìn đồng. Mình cũng không biết họ nhờ mình điểm chỉ làm gì cả”, anh Tố nói.

Sau khi có đầy đủ thông tin, phóng viên tới đặt lịch làm việc, trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Sró. Trong lúc làm việc, ông Trần Văn Cửu - Bí thư Đảng uỷ xã Sró ghé vào ngồi “nghe”. Tại buổi làm việc, về nội dung hai hộ dân không hề biết nội dung có gần 60ha xin đất rừng trồng keo, ông Sơn nói: “Có 3 anh em quen biết ở nơi khác tới hợp tác, thoả thuận cá nhân với người dân địa phương thế nào chúng tôi không biết, không quan tâm”.

Lá đơn xin trồng rừng có nhiều điểm cần làm rõ.

Phóng viên đề nghị lãnh đạo xã Sró cung cấp các hồ sơ liên quan tới việc liên kết của 3 đối tượng hợp tác với các hộ dân nhưng thời điểm làm việc xã không cung cấp được. Ông Sơn phân trần, một số anh em "gặp nhau mấy lần" nên tạo điều kiện để họ hợp tác với người địa phương.

Về con đường lên núi, ông Sơn giải thích, đã “Tận dụng đường cũ, tạo điều kiện cho người ta làm cuốn chiếu cho kịp vụ mùa. Hiện chưa thực hiện thủ tục cấp, công nhận quyền sở hữu gì". Ông Sơn cũng thừa nhận hiện đã có một số diện tích đã được phát dọn, trồng trước vài ha trong khi chưa hoàn tất các thủ tục. “Nói thật về cái sai là chúng tôi có sai rồi. Nhận lỗi ngay, không chối bỏ gì”, ông Sơn chia sẻ.

Riêng nội dung có người ở xã đưa 200 nghìn cho ông Teh, anh Tố nhằm điểm chỉ vào đơn xin đất rừng trồng keo, ông Sơn nói bản thân không nắm rõ. Trong khi đó, về việc cả hai hộ dân đều không biết chữ nhưng đơn đứng tên của hai người này lại có trên bàn của lãnh đạo xã, ông Sơn nói: “Người ta không biết thì tôi cũng chả biết trả lời làm sao nữa. Đơn này làng họ nộp cho Phòng Kinh tế xã”.

Clip: Hai người dân bất ngờ khi đứng đơn xin trồng rừng.