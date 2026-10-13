Trung thu muộn - giữa lòng nước Đức

Do điều kiện công việc và những yếu tố khách quan, Tết Trung thu của cộng đồng người Việt tại Đức năm nay diễn ra muộn hơn thường lệ. Nhưng với ba người mẹ Việt, điều quan trọng là cả ba có thể cùng nhau tổ chức ngày hội, gìn giữ ký ức tuổi thơ và trao truyền bản sắc quê hương cho thế hệ trẻ nơi xứ người.

Giữa nhịp sống hiện đại nơi trời Âu, chiếc đèn ông sao, tiếng trống múa lân hay niềm háo hức đón Rằm tháng Tám vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với những người Việt xa quê. Từ nỗi nhớ tuổi thơ, ba người phụ nữ Việt tại Đức đã cùng tổ chức một ngày hội Trung thu, mong muốn các em nhỏ sinh ra và lớn lên nơi đất khách vẫn được cảm nhận, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Ngày 10/10/2026, chương trình “Nhớ về cội nguồn” diễn ra tại khu vực Stuttgart, bang Baden-Württemberg, CHLB Đức, trong không khí ấm áp, vui tươi.

Đằng sau ngày hội là nhiều tuần chuẩn bị của chị Hương, chị Len và chị Ngọc Anh, ba người phụ nữ cùng chung mong muốn đưa Trung thu Việt đến gần hơn với thế hệ trẻ xa quê.

Từ ký ức tuổi thơ đến mong muốn gìn giữ văn hóa Việt

Đến châu Âu từ năm 10 tuổi, chị Hương thấu hiểu cảm giác lớn lên giữa hai nền văn hóa. Dù đã nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, ký ức về những mùa Trung thu tại Việt Nam vẫn luôn hiện hữu trong chị, những chiếc đèn ông sao rực rỡ, đoàn rước đèn náo nhiệt và niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ.

Khi có gia đình và các con, mong muốn gìn giữ những ký ức ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Chị hy vọng những đứa trẻ sinh ra tại Đức cũng có cơ hội trải nghiệm Trung thu Việt Nam, để văn hóa quê hương không chỉ hiện diện qua lời kể của cha mẹ mà còn trở thành ký ức của chính các em.

“Với tôi, Trung thu không đơn thuần là một ngày lễ mà còn là một phần ký ức tuổi thơ. Tôi chỉ mong các con, dù sinh ra và lớn lên ở đâu, vẫn có được những ký ức đẹp về Tết Trung thu Việt Nam. Bởi tôi luôn cảm thấy rằng, thiếu đi Trung thu cũng giống như tuổi thơ thiếu mất một điều gì đó rất đặc biệt”, chị Hương chia sẻ.

Từ mong muốn ấy, chị cùng chị Len và chị Ngọc Anh lên ý tưởng tổ chức ngày hội dành cho các gia đình Việt Nam tại Stuttgart và những vùng lân cận. Với họ, điều quan trọng không chỉ là tạo ra một sân chơi cho trẻ nhỏ, mà còn giúp các em hiểu, yêu và tự hào về cội nguồn dân tộc.

Hơn 100 chiếc đèn ông sao và Trung thu Việt đến nước Đức

Để tái hiện không khí Trung thu truyền thống nơi đất khách, ba người phụ nữ đã dành nhiều tuần lên kế hoạch, từ tìm địa điểm, xây dựng chương trình, chuẩn bị tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian đến trang trí không gian và lựa chọn những món ăn quen thuộc.

Điểm nhấn của ngày hội là hơn 100 chiếc đèn ông sao cùng những chiếc đèn cá chép trang trí cỡ lớn được đặt làm tại Việt Nam và vận chuyển sang Đức từ nhiều tháng trước. Những hình ảnh thân thuộc ấy góp phần tạo nên không gian rực rỡ sắc màu, gợi nhớ không khí Trung thu quê nhà.

Nếu tại Việt Nam, việc tìm mua những vật dụng trang trí này khá dễ dàng, thì ở Đức, để có một ngày hội đậm bản sắc truyền thống, ban tổ chức phải chuẩn bị từ sớm và dành nhiều công sức cho từng chi tiết.

Không có đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, cả ba tự phân chia công việc, tranh thủ thời gian sau giờ làm và khi đã chu toàn việc gia đình. Từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, sắp xếp bàn ghế đến hoàn thiện từng góc trang trí, mỗi việc đều được thực hiện bằng sự tận tâm.

Chương trình còn nhận được sự hỗ trợ của một số anh chị em trong cộng đồng, cùng góp thời gian và công sức để ngày hội diễn ra trọn vẹn. Chính sự chung tay ấy đã giúp mong muốn của ba người phụ nữ trở thành một hoạt động văn hóa có ý nghĩa đối với các gia đình Việt tại địa phương.

Tà áo dài Việt và tiếng cười trẻ thơ giữa lòng nước Đức

Trong không gian rực rỡ đèn ông sao và đèn cá chép, hình ảnh các em nhỏ duyên dáng trong tà áo dài truyền thống tạo nên điểm nhấn đáng yêu cho ngày hội. Những tiết mục nhảy múa được các em tập luyện trước đó mang đến bầu không khí vui tươi, sinh động.

Bên cạnh chương trình văn nghệ, các em còn được tham gia rước đèn, xem múa lân, nghe kể chuyện Trung thu và trải nghiệm những trò chơi dân gian. Sự đồng hành của phụ huynh cùng những người hướng dẫn giúp các hoạt động trở thành dịp để trẻ vừa vui chơi, vừa tiếp xúc với những nét văn hóa quen thuộc của quê hương cha mẹ.

Với nhiều em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Đức, đây có thể là một trong những cơ hội để hiểu thêm về truyền thống Việt Nam bằng trải nghiệm trực tiếp. Còn với những người lớn, ngày hội như một chuyến trở về tuổi thơ, đánh thức ký ức về những mùa trăng đã xa.

Không chỉ dành cho trẻ em, chương trình còn tạo cơ hội để các gia đình Việt gặp gỡ, giao lưu và gắn kết. Trong cuộc sống nơi xứ người, những dịp sinh hoạt cộng đồng như vậy góp phần duy trì sự gần gũi, sẻ chia và tình cảm đồng hương.

Hạnh phúc từ những điều bình dị

Sau nhiều tuần tất bật chuẩn bị, niềm vui lớn nhất của những người tổ chức không nằm ở quy mô hay sự cầu kỳ của chương trình, mà ở nụ cười của các em nhỏ khi được cùng nhau rước đèn, vui chơi và đón một mùa Trung thu đậm màu sắc quê hương.

“Chúng tôi không mong làm điều gì quá lớn lao. Chỉ cần các con có một ngày thật vui, được cùng nhau rước đèn, chơi đùa và có thêm những ký ức đẹp về tuổi thơ, như vậy đã là niềm hạnh phúc rất lớn đối với chúng tôi”, chị Hương bày tỏ.

Mong muốn giản dị ấy cũng là động lực để ba người phụ nữ dành thời gian, công sức cho một hoạt động không mang lại lợi ích vật chất riêng, nhưng đem đến niềm vui và sự gắn kết cho cộng đồng.

Xôi xéo, nộm... cùng những món ăn truyền thống Việt thu hút không ít thực khách Đức

Đối với những gia đình Việt Nam ở nước ngoài, gìn giữ tiếng Việt và các giá trị văn hóa truyền thống là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì. Trẻ em có thể trưởng thành trong môi trường giáo dục và văn hóa Đức, nhưng những trải nghiệm như Tết Trung thu, Tết Nguyên đán hay các sinh hoạt cộng đồng vẫn có thể trở thành nhịp cầu đưa các em đến gần hơn với nguồn cội.

Những chiếc đèn ông sao rồi sẽ được cất đi, những tiết mục văn nghệ cũng khép lại sau ngày hội. Nhưng ký ức về một mùa trăng bên gia đình, bạn bè và cộng đồng người Việt có thể còn theo các em qua năm tháng.

Nhìn từ tinh thần Phật giáo, gìn giữ cội nguồn cũng là một cách thực hành lòng biết ơn và đạo lý tri ân. Mỗi người trưởng thành từ tình thương, sự chăm sóc và những giá trị mà các thế hệ trước truyền lại. Khi cha mẹ giúp con trẻ hiểu về quê hương, trân trọng văn hóa dân tộc và biết gắn bó với cộng đồng, đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà còn là quá trình nuôi dưỡng tình thân, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm.

Tinh thần ấy gần gũi với đạo lý tri ân, báo ân trong Phật giáo: biết trân trọng những gì mình đã nhận và tiếp tục trao truyền những điều tốt đẹp cho thế hệ sau. Việc làm của ba người mẹ Việt tại Đức, dù bình dị, đã cho thấy tình yêu quê hương có thể được nuôi dưỡng từ những hành động cụ thể, bắt đầu bằng sự quan tâm đến tuổi thơ của con trẻ.

Giữ gìn bản sắc không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Đôi khi, điều đó được vun đắp từ một chiếc đèn ông sao, một câu chuyện kể đêm rằm, một tà áo dài hay một ngày hội được tổ chức bằng tất cả sự chân thành. Khi những giá trị văn hóa được trao truyền bằng tình thương và sự tự nguyện, chúng không chỉ giúp con trẻ nhớ về cội nguồn, mà còn góp phần nuôi dưỡng những mối liên kết tốt đẹp giữa con người với gia đình, quê hương và cộng đồng nơi mình đang sống.

Bài và ảnh: Thu Hương từ Stuttgart, Đức.