Sơ duyệt Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Tại buổi sơ duyệt, các đại biểu đã kiểm tra, rà soát toàn bộ kịch bản chương trình khai mạc, từ công tác đón tiếp đại biểu, các hoạt động trước giờ lên sóng, màn diễu diễn đến nghi thức khai mạc, phát biểu và chương trình nghệ thuật. Toàn bộ kịch bản đã được triển khai xuyên suốt, bảo đảm trình tự các nội dung.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 tại buổi sơ duyệt.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, mở đầu với màn khai từ “Bản Mường mở hội”, cùng 3 chương: “Mầm thương”, “Sợi nhớ” và “Vòng yêu”. Lấy cảm hứng từ thiên tình ca dân gian “Xống chụ xôn xao”, chương trình tái hiện sinh động bản sắc văn hóa dân tộc Thái và 6 điệu xòe cổ của đồng bào Thái Đen, mang đến không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc vùng Mường Lò.

Biểu tượng sợi dây "Xai Peng" thiêng liêng - minh chứng cho tình yêu bền chặt - được kết hợp khéo léo cùng nhạc vũ kịch đương đại và công nghệ trình chiếu 3D Mapping tương tác trên diện tích hơn 3.000 m². Đặc biệt, sự hòa quyện giữa hàng trăm nghệ sĩ chuyên nghiệp và 2.026 nghệ nhân, đồng bào Thái địa phương đã tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc, đưa điệu xòe trở thành mạch nguồn xuyên suốt chương trình, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Một số hình ảnh ấn tượng từ chương trình nghệ thuật và màn đại xòe tại buổi sơ duyệt Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Ngay sau buổi sơ duyệt, trên cơ sở theo dõi, đánh giá toàn bộ các nội dung chương trình, đặc biệt là phần trình diễn nghệ thuật, Ban tổ chức đã tổ chức họp rút kinh nghiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng; đồng thời lưu ý một số vấn đề như: yêu cầu các tiểu ban tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết về âm thanh, ánh sáng, an ninh trật tự. Đặc biệt lưu ý phương án đón, hướng dẫn đại biểu và khán giả vào sân đúng vị trí, tránh ùn tắc; thống nhất địa điểm tập kết diễn viên, thời gian cấm đường phục vụ diễu diễn đường phố; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo để người dân chủ động vào sân trước 18h30 ngày 16/10.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp rút kinh nghiệm sau buổi sơ duyệt.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh màn khai từ, bổ sung chi tiết ở một số phân cảnh nhằm tăng sức hấp dẫn, tạo điểm nhấn nghệ thuật; đồng thời lựa chọn giọng đọc lời bình phù hợp, góp phần mang đến lễ khai mạc an toàn, ấn tượng và đậm đà bản sắc văn hóa.