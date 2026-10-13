Miễn visa Nga: Kinh nghiệm từ khách Việt đi Nga 2 tuần, chi 45 triệu

Ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh miễn thị thực (visa) cho công dân Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/10 đến hết ngày 15/10/2027, theo hãng tin Interfax của Nga.

Người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam được nhập cảnh và lưu trú tại Nga tối đa 30 ngày.

Mục đích: du lịch, thăm thân, công tác hoặc tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế và thể thao.

Chính sách cũng cho phép quá cảnh và xuất cảnh qua lãnh thổ Nga mà không cần visa.

Quy định không áp dụng với người nhập cư lao động, trong đó có nhà báo và sinh viên, cũng như người đến Nga để cư trú.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Trần Phương Thảo, 31 tuổi, sống tại Hà Nội, chia sẻ kinh nghiệm từ chuyến du lịch Nga tự túc kéo dài 2 tuần vào cuối năm 2025, đầu năm 2026. Thảo khuyên du khách chuẩn bị kỹ giấy tờ, phương tiện thanh toán, các ứng dụng cần thiết và lịch trình trước chuyến đi để chủ động hơn.

▸ Chơi gì ở Nga?

Moscow và Saint Petersburg là hai thành phố nên ưu tiên trong hành trình đầu tiên đến Nga.

Tại Moscow, du khách có thể ghé Quảng trường Đỏ, nhà thờ Thánh Basil và Điện Kremlin. Quảng trường nằm cạnh Điện Kremlin, gần các công trình lịch sử như nhà thờ Thánh Basil, lăng Lenin và trung tâm thương mại GUM.

Ở Saint Petersburg, Cung điện Mùa Đông và bảo tàng Hermitage phù hợp với người yêu lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật. Từng là nơi ở của các Sa hoàng Nga, cung điện hiện gắn với một trong những bộ sưu tập nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Quảng trường Cung điện ngay phía trước cũng là điểm dừng chân để tìm hiểu lịch sử thành phố.

Du khách Việt tham quan bảo tàng kiến trúc gỗ ở thành phố Suzdal, dạo chợ Giáng sinh tại Quảng trường Đỏ và ghé thăm Bảo tàng Puskin ở Moscow vào cuối năm 2025.

Nếu có nhiều thời gian, du khách có thể cân nhắc Murmansk, thành phố ở vùng cực Bắc nổi tiếng với hoạt động ngắm cực quang. Khả năng quan sát hiện tượng này phụ thuộc vào thời tiết và hoạt động địa từ.

Những người yêu thích các thành phố lịch sử cũng có thể tìm hiểu tuyến "Vành đai vàng" quanh Moscow, gồm Vladimir, Suzdal và Sergiev Posad.

Thảo khuyên sắp xếp lịch trình dựa trên số ngày lưu trú và khoảng cách giữa các điểm. Với chuyến đi đầu tiên, du khách nên tập trung vào Moscow và Saint Petersburg để có thời gian tham quan bảo tàng, tìm hiểu kiến trúc và trải nghiệm giao thông công cộng.

▸ Giấy tờ

Du khách nên giữ thẻ nhập cảnh (Immigration Card) được cấp khi làm thủ tục vào Nga. Theo kinh nghiệm của Thảo, giấy tờ này có thể được yêu cầu khi nhận phòng khách sạn và cần nộp lại lúc xuất cảnh.

Giấy xác nhận đặt phòng bằng tiếng Nga và tiếng Anh cũng nên được chuẩn bị sẵn để xuất trình khi cần. Trong chuyến đi, Thảo đặt phòng qua ứng dụng ZenHotels và lưu thông tin xác nhận trên điện thoại để sử dụng khi nhận phòng.

▸ SIM

Du khách nên tìm hiểu trước phương án sử dụng SIM có số thuê bao, gồm eSIM hoặc SIM vật lý, đồng thời cân nhắc VPN để truy cập một số ứng dụng và mạng xã hội bị hạn chế tại Nga.

Một số hệ thống Wi-Fi công cộng yêu cầu đăng nhập bằng số điện thoại nội địa. Có số điện thoại Nga cũng giúp tra cứu đường đi, tìm nhà hàng và gọi taxi thuận tiện hơn.

Yandex Map hiển thị các phương tiện công cộng có thể sử dụng và thời gian di chuyển tương ứng của mỗi loại xe.

▸ Ứng dụng

Các ứng dụng cần thiết nên được cài đặt và đăng ký từ Việt Nam, tránh lúng túng khi đã nhập cảnh.

Yandex Maps hoặc 2GIS: Tra cứu đường đi, địa điểm và phương tiện giao thông. Các ứng dụng này cung cấp thông tin về tuyến tàu, xe buýt; một số dữ liệu bản đồ có thể tải về để sử dụng ngoại tuyến.

Yandex Metro: Tìm tuyến tàu điện ngầm và lựa chọn lộ trình phù hợp.

Yandex Go: Đặt taxi, xem giá trước chuyến đi.

Google Translate: Tải sẵn gói tiếng Nga để dịch ngoại tuyến thực đơn, biển báo và hỗ trợ giao tiếp cơ bản.

Telegram: Liên lạc với một số khách sạn, đơn vị tổ chức tour và người địa phương.

ZenHotels và Trip.com: Theo dõi thông tin đặt phòng trực tuyến.

Khi gọi xe qua Yandex Go, du khách cần đăng ký bằng số điện thoại Nga và đứng đúng điểm đón. Taxi là lựa chọn có thể cân nhắc khi đi cùng gia đình, trẻ nhỏ hoặc cần di chuyển quãng đường dài. Nếu gặp khó khăn trong quá trình đặt xe, phòng nghỉ, du khách có thể liên hệ hướng dẫn viên người Việt tại Nga để được hỗ trợ.

▸ Tiền mặt

Do các lệnh trừng phạt quốc tế, thẻ Visa và Mastercard phát hành tại Việt Nam hầu như không sử dụng được để thanh toán tại Nga. Nếu có thể, du khách nên đổi ruble (RUB) tại Việt Nam tại ngân hàng hoặc điểm đổi ngoại tệ từ sớm.

Một phương án khác là mang USD tiền mặt để đổi sang ruble tại Nga khi cần. Quầy đổi ngoại tệ có mặt tại sân bay và trong thành phố, nhưng tỷ giá ở khu vực trung tâm thường tốt hơn sân bay.

Ga Kieskaya ở Moscow được trang trí nổi bật với các bức tranh khảm tinh xảo trên trần nhà và hệ thống đèn chùm lộng lẫy.

▸ Di chuyển

Moscow và Saint Petersburg có hệ thống giao thông công cộng phát triển, trong đó tàu điện ngầm phù hợp để đi những quãng đường xa. Metro hoạt động với tần suất cao, giá vé tương đối thấp và kết nối nhiều khu vực.

Tại Moscow, một số nhà ga có kiến trúc cầu kỳ, mang dáng dấp cung điện, cũng là điểm tham quan được nhiều người quan tâm.

Với những quãng đường ngắn, đi bộ giúp du khách quan sát đường phố và các công trình kiến trúc. Nếu đi cùng gia đình hoặc trẻ nhỏ, taxi qua Yandex Go có thể thuận tiện hơn. Giá cước ở nhiều chặng khá hợp lý, đặt xe qua ứng dụng cũng giúp chủ động hơn so với đón taxi trực tiếp trên đường.

▸ Ăn uống

Ẩm thực Nga sử dụng khá nhiều thịt, bánh mì, khoai tây và các sản phẩm từ sữa. Với người quen ăn cơm Việt, khẩu vị địa phương có thể khó thích nghi sau vài ngày.

Một số gia đình có kinh nghiệm mang theo mì ăn liền, cháo gói, ruốc và đồ khô để dùng khi mệt hoặc khi trẻ nhỏ chưa quen thức ăn địa phương.

▸ Lưu trú

Du khách không nên thuê khách sạn ở khu vực trung tâm, gần Điện Kremlin hoặc Cung điện Mùa Đông, do giá phòng thường cao gấp đôi, trong khi một số nơi cách ga metro khá xa. Nếu đi theo nhóm, thuê căn hộ có bếp sẽ giúp gia đình chủ động chuẩn bị bữa sáng, nấu ăn buổi tối và tiết kiệm chi phí.

Căn hộ có bếp dễ tìm hơn ở Saint Petersburg so với Moscow. Du khách nên đặt phòng sớm, nhất là khi đi theo nhóm. ZenHotels và Trip.com là hai nền tảng có thể tham khảo để tìm phòng và quản lý xác nhận đặt chỗ. Ngoài ra, các đơn vị du lịch hoặc người Việt làm dịch vụ tại Nga có thể hỗ trợ đặt phòng và đưa đón sân bay.

Khách Việt check-in tại cung điện mùa đông ở Saint Petersburg giữa khung cảnh tuyết trắng xóa cuối năm 2025.

▸ Trang phục

Du khách đến Nga vào mùa đông cần chuẩn bị đồ giữ nhiệt, áo phao, khăn, găng tay và giày chống nước. Phương Thảo kể chỉ sau 15-20 phút ở ngoài trời khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, cô đã cảm thấy lạnh rõ rệt. Miếng dán giữ nhiệt và bình giữ nhiệt có thể hữu ích khi tham quan ngoài trời trong thời gian dài.

▸ Ngôn ngữ

Tiếng Anh không phổ biến tại Nga, nhất là với người lớn tuổi. Du khách nên tải ứng dụng dịch ngoại tuyến và học trước một số câu giao tiếp cơ bản. Sự lịch sự, kiên nhẫn cũng giúp quá trình trao đổi với người địa phương thuận lợi hơn.

Tại các bảo tàng và điểm tham quan, không phải nơi nào cũng có thuyết minh bằng tiếng Anh. Phương Thảo khuyên nên tìm hiểu trước thông tin về các địa điểm trong lịch trình hoặc cân nhắc mua vé kèm thuyết minh âm thanh (audio guide) để hiểu rõ hơn về lịch sử và hiện vật.

▸ Chi phí

Trong chuyến đi kéo dài hai tuần, Phương Thảo chi tổng cộng 45 triệu đồng, đã bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống, di chuyển và mua sắm.

Cô tham quan nhiều bảo tàng, xem biểu diễn ballet, hòa nhạc cổ điển với các tác phẩm của Mozart và ăn tại nhà hàng mỗi ngày. Theo kinh nghiệm, lên kế hoạch sớm và đặt vé trước có thể giúp tiết kiệm chi phí.

"Trong hai tuần, tôi đi qua 4 thành phố gồm Moscow, Saint Petersburg, Suzdal và Vladimir. Đối với tôi, nước Nga như một 'hành tinh khác' với nhiều trải nghiệm đáng nhớ", cô nói.

Nước Nga phủ tuyết trắng vào mùa đông, thu hút du khách đến tham quan.

Châu Sa