Nối mạch di sản Kinh Bắc, mở lối du lịch liên vùng

Famtrip “Theo dấu chân MV Bắc Bling” thu hút sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp lữ hành, truyền thông. (Ảnh: HỒ HẠ)

Hành trình famtrip đưa các đại biểu đến một số điểm di sản tiêu biểu của Bắc Ninh như chùa Dâu, Lăng Kinh Dương Vương, làng tranh Đông Hồ, Đền Đô, cụm di tích đình, đền, chùa Đồng Kỵ, làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ và Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng.

Mỗi điểm đến mở ra một lát cắt về lịch sử, tín ngưỡng, kiến trúc và đời sống văn hóa Kinh Bắc. Việc kết nối các điểm đến trong một hành trình không chỉ giúp tiếp cận di sản từ nhiều góc độ mà còn tạo cơ sở để doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu, thiết kế những sản phẩm có nội dung phong phú, phù hợp nhu cầu của từng nhóm khách.

Famtrip do NewStar Tour tổ chức, nhằm kết nối các điểm đến di sản, làng nghề vùng Kinh Bắc thành sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành với địa phương và đơn vị cung ứng dịch vụ.

Famtrip kết nối nhiều điểm đến di sản của Bắc Ninh. (Ảnh: NGUYÊN VŨ)

Ông Lương Duy Ngân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NewStar Tour, cho biết, từ năm 2016, công ty đã nghiên cứu, thiết kế sản phẩm “Về miền Quan họ”, khai thác những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Bắc Ninh. Đến năm 2025, khi MV “Bắc Bling” tạo được sức lan tỏa, doanh nghiệp tiếp tục phát triển các chương trình du lịch Bắc Ninh khởi hành hằng ngày với chủ đề “Theo dấu chân MV Bắc Bling”.

Các chương trình được xây dựng theo hướng kết nối từ Hà Nội đến hệ thống di tích như chùa Dâu, chùa Bút Tháp, Lăng Kinh Dương Vương, Đền Đô, Khu di tích Cao Lỗ Vương, đền thờ Lê Văn Thịnh cùng những làng nghề nổi tiếng như Đông Hồ, Đại Bái, Phù Lãng. Theo ông Lương Duy Ngân, những giá trị văn hóa, lịch sử và làng nghề của Bắc Ninh là minh chứng sinh động cho tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch gắn với bản sắc địa phương.

Đáng chú ý, Bắc Ninh cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động xúc tiến và mở bán tour du lịch xuyên Việt của NewStar Tour, thể hiện định hướng gắn phát triển sản phẩm lữ hành với khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, làng nghề truyền thống của địa phương.

Làng tranh Đông Hồ là một trong những điểm tham quan trong hành trình. (Ảnh: NGUYÊN VŨ)

Cùng ngày, tại Bắc Ninh, doanh nghiệp đã tổ chức Lễ công bố và mở bán tour du lịch xuyên Việt 39 ngày 38 đêm. Theo kế hoạch, tour dự kiến khởi hành từ Hà Nội vào ngày 16/11/2026, đưa du khách khám phá các vùng đất phía nam trước khi trở lại Thủ đô. Sản phẩm được xây dựng với định hướng đưa du khách khám phá những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, di sản, ẩm thực, làng nghề truyền thống và đời sống cộng đồng trên khắp Việt Nam.

Điểm đáng chú ý của tour là phương thức tổ chức linh hoạt. Từ hành trình 39 ngày 38 đêm, NewStar Tour đã thiết kế khoảng 60 tour thành phần, trong đó có những chặng chỉ kéo dài một hoặc hai ngày. Du khách có thể chủ động lựa chọn chương trình phù hợp quỹ thời gian, khả năng tài chính và nhu cầu trải nghiệm. Thay vì phải tham gia toàn bộ hành trình, du khách có thể lựa chọn những chặng mong muốn khám phá, kết nối các điểm đến theo lịch trình riêng.

Mỗi điểm đến đóng góp những giá trị riêng, tạo nên trải nghiệm đa dạng cho du khách. (Ảnh: NGUYÊN VŨ)

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lương Duy Ngân nhấn mạnh, để chuyển hóa nguồn tài nguyên du lịch phong phú của Việt Nam thành sản phẩm có sức cạnh tranh, cần tăng cường liên kết giữa các điểm đến, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận chuyển, cơ sở lưu trú, nhà hàng và cộng đồng địa phương.

Đánh giá cao cách tiếp cận của doanh nghiệp trong việc xây dựng hành trình xuyên Việt và kết nối các điểm đến, ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho rằng, đây là hướng đi phù hợp yêu cầu đổi mới sản phẩm, tăng cường liên kết và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch địa phương.

Công bố tour xuyên Việt 39 ngày 38 đêm. (Ảnh: NGUYÊN VŨ)

Được biết, chuỗi xúc tiến sản phẩm sẽ được tổ chức tại 12 địa điểm trên toàn quốc, trong khoảng thời gian từ 13/10 đến 7/11/2026. Với tinh thần “Liên kết để cùng phát triển, kết nối để tạo giá trị”, chuỗi hoạt động được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác thực chất, từng bước hình thành hệ thống sản phẩm du lịch có tính kết nối cao.