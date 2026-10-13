Đêm tri ân xúc động trước ngày tiễn các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ

Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khúc tri ân nghĩa tình

Với ba phần “Mậu Thân 1968”, “Mệnh lệnh từ trái tim” và “Viết tiếp lời non sông”, chương trình kết nối ký ức chiến tranh với hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hôm nay. Xuyên suốt các tiết mục là tình đồng đội, nỗi nhớ thương những người chưa trở về và trách nhiệm của thế hệ đang được sống trong hòa bình.

Các tiết mục xúc động của đội ngũ văn nghệ sĩ TPHCM

Các tiết mục xúc động của đội ngũ văn nghệ sĩ TPHCM

Các đại biểu dự chương trình đã lắng nghe câu chuyện đầy xúc động của bác sĩ Trần Văn Bản hơn 40 năm đi tìm hài cốt đồng đội, tình nguyện hỗ trợ công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Bác sĩ Trần Văn Bản nhắc lại lời hứa mà ông và đồng đội đã trao nhau trước lúc ra trận: “Hòa bình rồi, ai còn sống thì đem hài cốt đồng đội về cho mẹ”.

Các đại biểu xúc động khi xem chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các tiết mục xúc động tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lời hứa ấy theo bác sĩ Trần Văn Bản suốt hơn 40 năm tìm kiếm hài cốt đồng đội. Thấu hiểu nỗi đau của những người mẹ chưa đón được con về, ông xem lời hẹn trước lúc ra trận là món nợ của người còn sống đối với người đã hy sinh. Có lúc một mình, có lúc cùng đồng đội, ông lặng lẽ trở lại những chiến trường xưa, lần tìm dấu tích những người nằm lại. Hòa bình đã đến, nhưng vẫn còn những người mẹ mỏi mòn chờ con. Chính nỗi day dứt ấy đã thôi thúc ông vượt qua bao khó khăn, tiếp tục hành trình tìm kiếm, thực hiện lời hứa với những đồng đội đã hy sinh.

Khi chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, ông rất xúc động. Mang theo kinh nghiệm mấy chục năm tìm kiếm hài cốt, ông đến Công viên Lê Thị Riêng, tình nguyện cùng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quy tập, hỗ trợ công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với ông, quá trình làm việc tại đây có rất nhiều điều không thể quên.

“Còn sống ngày nào, tôi sẽ tiếp tục cùng các anh, các cháu ở đây để tiếp tục hành trình tìm kiếm hài cốt đồng đội của mình”, bác sĩ Trần Văn Bản bày tỏ.

Bác sĩ Trần Văn Bản (áo trắng) thắp nến tri ân tại chương trình. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ca khúc “Dưới cờ Tổ quốc anh về” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua tiếng hát ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, gửi gắm sự trân trọng đối với hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với những người nghệ sĩ tham gia chương trình, được góp lời ca, tiếng hát vào cuộc trở về ấy là một vinh dự.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ lòng biết ơn các lãnh đạo đã quan tâm, tạo điều kiện để anh cùng các văn nghệ sĩ đồng hành với chiến dịch 500 ngày đêm. Anh xem đây là trách nhiệm đầy vinh dự của người nghệ sĩ, cũng như của một công dân, khi được góp phần tạo nên cuộc trở về trọn vẹn nghĩa tình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh chia sẻ tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, lòng biết ơn còn được bồi đắp từ những cuộc gặp thân nhân liệt sĩ trong hành trình phục dựng di ảnh. Là người trẻ sinh ra khi đất nước đã không còn tiếng súng, cô đã đồng hành với nhiều dự án cộng đồng, trong đó có nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline.

Ca sĩ Quỳnh cùng nhóm rong ruổi khắp mọi miền đất nước, phục dựng và trực tiếp trao di ảnh liệt sĩ đến tận tay thân nhân. Cô đã chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng khi các Mẹ Việt Nam Anh hùng đón hình ảnh của chồng, của con trở về với gia đình. Những cuộc gặp ấy khiến cô hiểu rằng mình cần cống hiến nhiều hơn, làm thêm nhiều việc để tình cảm, sự xúc động ấy được lan tỏa, đặc biệt đến giới trẻ.

Các thế hệ văn nghệ sĩ TPHCM tham gia bằng tâm huyết, không nhận thù lao biểu diễn với mong muốn gửi lời ca, tiếng hát như những nén tâm nhang tưởng nhớ người đã khuất. Kết thúc chương trình, các đại biểu cùng văn nghệ sĩ đã cùng dâng hương, thắp nến tri ân, gửi gắm thông điệp trân trọng hòa bình, tiếp nối trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những nhành hoa trắng tiễn đưa...

Đến dự chương trình, ông Phùng Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vườn Lài, xúc động khi nhắc đến hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Có 5 năm tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, ông thấm thía những mất mát, hy sinh của người lính trong chiến tranh.

“Khi đọc báo, xem thông tin về việc tìm thấy số lượng lớn hài cốt liệt sĩ tại công viên, chúng tôi rất xúc động. Đến tận nơi, chứng kiến lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ, tôi đã rơi nước mắt”, ông Minh chia sẻ.

Các cựu chiến binh tham gia chương trình. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ông cho biết, sáng 14-10, các hội viên Hội Cựu chiến binh phường Vườn Lài sẽ đứng dọc đường các tuyến đường đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua, mang theo những nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ.

Bà Nguyễn Thị Kim Điểu (ngụ phường Hòa Hưng), cũng đến chương trình để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trước ngày tiễn đưa. Năm 1966, bà tham gia thanh niên xung phong, làm nhiệm vụ chăm lo sức khỏe, tải thương, tải đạn, phục vụ bộ đội chiến đấu. Bà xúc động chia sẻ khi bản thân may mắn được trở về sống trong hòa bình, nhưng vẫn còn rất nhiều đồng đội hy sinh.

“Biết đâu trong những anh em nằm lại tại đây, có những người từng là đồng đội cùng chiến đấu với mình. Vì vậy, có mặt tại đây tôi rất xúc động”, bà Điểu chia sẻ.

Các đại biểu thắp nến tri ân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian qua, bà tham gia chăm lo cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Mỗi tháng một lần, bà cùng những người bạn góp những phần ăn ngon; mỗi tuần, bà gửi nước uống động viên các lực lượng. Mỗi tuần hai lần, bà lại đến công viên để thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Khi chương trình đã bắt đầu, ông Nguyễn Văn Chuẩn mới chầm chậm bước vào, trên tay cầm ba bông hoa trắng. Vừa đi làm từ phường Bình Dương trở về, ông tranh thủ đến công viên, trên tay giữ cẩn thận ba bông hoa trắng. Ông xúc động cho biết, sáng mai (14-10) không thể có mặt tiễn đưa các liệt sĩ, nên ông tha thiết muốn đến ngay công viên từ tối nay để tự đặt những nhành hoa trắng tưởng nhớ - trong đó có nhành hoa của những người bạn gửi gắm - lên nơi các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc…

Một số hình ảnh tại chương trình >>> Ảnh: VIỆT DŨNG - MẠNH THẮNG