4 loại hải sản bình dân vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng, đáng mua khi trời sang thu

4 loại hải sản bình dân nên ăn khi trời sang Thu

Khi thời tiết chuyển sang thu, những món hải sản nóng hổi như ốc xào tỏi, sò điệp nướng hay canh ngao trở nên hấp dẫn hơn trong bữa ăn gia đình. Nếu muốn đổi món mà không nhất thiết phải chọn tôm, cua đắt tiền, các loại ốc và nhuyễn thể cũng đáng cân nhắc.

Những thực phẩm này có thể cung cấp protein, sắt, kẽm, vitamin B12 và nhiều vi chất khác. Tuy nhiên, giá bán và thành phần dinh dưỡng cụ thể phụ thuộc vào loại hải sản, kích thước và cách chế biến. Lựa chọn nguyên liệu tươi, nấu chín kỹ và ăn đa dạng vẫn là những nguyên tắc quan trọng.

Ốc móng tay giàu protein, có thể chế biến thành nhiều món

Ốc móng tay có hình dáng thuôn dài, phần thịt mềm dai và vị ngọt tự nhiên. Loại hải sản này thường được dùng để xào tỏi, xào rau muống, hấp hoặc nướng.

Thịt ốc móng tay cung cấp protein cùng một số khoáng chất như sắt và kẽm. Sắt tham gia vào quá trình tạo hồng cầu, còn kẽm đóng vai trò trong hoạt động của hệ miễn dịch và nhiều chức năng sinh học khác.

Để bữa ăn cân đối hơn, có thể ưu tiên các cách chế biến như hấp, luộc hoặc xào nhanh với lượng dầu vừa phải. Những món phủ nhiều bơ, sốt hoặc gia vị có thể làm tăng đáng kể lượng năng lượng và natri trong khẩu phần.

Ốc móng tay thường có cát và cặn bẩn trong quá trình sinh sống, vì vậy cần sơ chế kỹ, loại bỏ phần không ăn được và rửa sạch trước khi nấu. Không nên ăn ốc sống hoặc chưa chín kỹ để tránh nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Ốc mỡ có vị ngọt, giòn dai, dễ đổi món

Ốc mỡ được yêu thích nhờ phần thịt dai giòn, vị ngọt và có thể chế biến theo nhiều cách như hấp sả, luộc hoặc xào tỏi, xào me.

Tương tự các loại nhuyễn thể khác, ốc mỡ cung cấp protein và một số vi chất. Đây có thể là nguồn thực phẩm giúp đa dạng hóa khẩu phần, nhất là khi gia đình muốn thay đổi giữa các loại thịt, cá và hải sản.

Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của món ăn còn phụ thuộc vào cách chế biến. Các món ốc xào bơ tỏi, rang muối hoặc sốt đậm vị có thể chứa nhiều chất béo, muối và đường hơn so với món hấp, luộc.

Khi mua, nên chọn ốc còn tươi, không có mùi lạ và được bảo quản đúng cách. Cần làm sạch, chế biến chín kỹ và tránh sử dụng những con có dấu hiệu hư hỏng.

Sò điệp cung cấp protein và nhiều vi chất

Sò điệp nổi bật với phần cồi thịt dày, mềm và vị ngọt tự nhiên. Loại hải sản này cung cấp protein, đồng thời có thể bổ sung vitamin B12, selen, kẽm và một số khoáng chất khác.

Protein cần thiết cho quá trình xây dựng, duy trì cơ bắp và sửa chữa mô. Vitamin B12 tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và quá trình tạo hồng cầu, trong khi selen góp phần hỗ trợ hoạt động của các enzyme chống oxy hóa.

Sò điệp có thể được hấp gừng, áp chảo, nấu cháo hoặc nướng. Nếu muốn kiểm soát lượng chất béo trong bữa ăn, nên hạn chế thêm quá nhiều bơ, phô mai hay nước sốt giàu năng lượng.

Dù có giá trị dinh dưỡng, sò điệp không phải thực phẩm bắt buộc phải ăn thường xuyên mới bảo đảm sức khỏe. Bạn có thể luân phiên với cá, tôm, thịt nạc, trứng và các nguồn đạm thực vật để khẩu phần phong phú hơn.

Ngao dễ mua, phù hợp với nhiều món ăn gia đình

Ngao là lựa chọn quen thuộc tại các chợ và cửa hàng hải sản, thường có giá tương đối dễ tiếp cận tùy mùa và địa phương. Từ nguyên liệu này, gia đình có thể nấu canh chua, hấp sả, nấu cháo hoặc xào cùng rau.

Ngao cung cấp protein, sắt, kẽm và vitamin B12. Trong đó, vitamin B12 cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và duy trì chức năng thần kinh bình thường. Hàm lượng dưỡng chất cụ thể thay đổi theo loài và khẩu phần ăn.

Một bát canh ngao nóng kết hợp với rau xanh có thể giúp bữa cơm thêm phong phú. Khi chế biến, nên loại bỏ những con có mùi bất thường, vỏ vỡ hoặc dấu hiệu hư hỏng. Ngao cần được làm sạch cát và nấu chín kỹ; không nên ăn những con không mở vỏ sau khi nấu nếu không xác định được nguyên nhân.

Người có tiền sử dị ứng hải sản cần tránh loại thực phẩm từng gây phản ứng. Người mắc gout hoặc có acid uric máu cao cũng nên trao đổi với bác sĩ về khẩu phần phù hợp, bởi một số loại hải sản chứa purin và có thể không thích hợp khi ăn quá nhiều.

Hải sản ngon đến đâu cũng cần ăn đúng cách

Hải sản có thể góp phần cung cấp nhiều dưỡng chất, nhưng không nên hiểu rằng ăn càng nhiều thì càng tốt. Điều quan trọng là đa dạng nguồn protein, kết hợp rau xanh và các nhóm thực phẩm khác, đồng thời cân đối lượng dầu mỡ, muối và gia vị khi chế biến.

Khi mua, nên ưu tiên hải sản tươi, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản phù hợp. Không sử dụng nguyên liệu có mùi lạ hoặc dấu hiệu hư hỏng. Hải sản cần được nấu chín kỹ, ăn sớm sau khi chế biến và không để ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Trong những ngày trời dịu mát, một đĩa ốc móng tay xào tỏi, món ốc mỡ hấp sả, vài con sò điệp áp chảo hay bát canh ngao nóng đều có thể làm bữa ăn thêm hấp dẫn. Không nhất thiết phải chọn nguyên liệu đắt tiền; lựa chọn phù hợp túi tiền, bảo đảm an toàn và chế biến hợp lý mới là điều đáng ưu tiên.