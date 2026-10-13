'Khúc tri ân': Lời biết ơn đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Tiết mục "Hẹn ước Bắc Nam" đầy xúc động

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Được sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo 515, chương trình do Sở VHTT TP.HCM chỉ đạo nội dung, với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ thành phố.

Các tiết mục tại chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân”

Thông qua âm nhạc, hội họa và những câu chuyện về nghĩa tình đồng đội, “Khúc tri ân” hướng đến việc tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhớ trách nhiệm của người đang sống đối với các thế hệ đi trước.

Không gian đầy xúc động tại chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân”

Mở đầu chương trình là ca khúc Tổ quốc ơi ta đã nghe, gợi nhắc mùa Xuân Mậu Thân 1968 và khát vọng thống nhất non sông.

Mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài qua những ca khúc như Hẹn ước Bắc Nam, Màu hoa đỏ, Đón các anh về với đất mẹ, Dưới cờ Tổ quốc anh về… Mỗi tác phẩm góp phần khơi gợi ký ức chiến tranh, tình đồng đội và niềm tri ân đối với những người đã ngã xuống.

Phân đoạn đầy xúc động đã lấy đi nước mắt của khán giả

Không chỉ gửi gắm cảm xúc qua âm nhạc, chương trình còn dành không gian cho những câu chuyện về hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và sự bền bỉ của những người đang tiếp tục công việc tri ân.

Khán giả xúc động khi xem chương trình

Những câu chuyện ấy đưa sự tưởng nhớ vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình nghệ thuật, gắn lòng biết ơn với những hành động cụ thể trong đời sống hôm nay.