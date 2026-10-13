Mạch nguồn tri ân và nét cọ tạc nên dáng hình đồng đội

Bằng những giai điệu hào hùng, những dòng ký họa đong đầy tình đồng chí và những câu chuyện nhân văn sâu sắc, đội ngũ văn nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh đã dâng trọn nén tâm nhang thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ nơi đây trước giờ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, Quân khu 7, lãnh đạo các tỉnh, thành, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh…

Tiết mục ca múa nhạc mở đầu chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 13/10.

Mệnh lệnh từ trái tim người lính già và tiếng vọng từ thế hệ hôm nay

Giữa không gian mộc mạc, trầm lắng ở Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), sân khấu "Khúc tri ân" không chỉ là nơi vang vọng những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng, mà còn là không gian giao lưu ngập tràn xúc động với những con người thực, câu chuyện thực.

Hình ảnh chiếc mũ tai bèo cùng balo và nhành hoa trắng biểu trưng cho linh hồn các Anh hùng liệt sĩ.

Khán giả không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến cuộc trò chuyện giữa hai người lính Cụ Hồ thời bình: Bác sĩ quân y Trần Văn Bản (82 tuổi) và Họa sĩ Lê Sa Long.

Bác sĩ Trần Văn Bản (ảnh trên) và Họa sĩ Lê Sa Long giao lưu, chia sẻ tại chương trình.

Dù đã ở tuổi "xưa nay hiếm", khi phần lớn mọi người an hưởng tuổi già, Bác sĩ Trần Văn Bản vẫn miệt mài dầm mưa dãi nắng từ sớm tinh mơ đến chiều muộn tại Công viên Lê Thị Riêng. Bằng kinh nghiệm chuyên môn y khoa cùng nghĩa tình đồng đội keo sơn, ông tự nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng lấy mẫu ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ. Với ông, đó là món nợ nghĩa tình đối với những người bạn chiến đấu đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi đôi mươi.

Ca khúc Hẹn ước Bắc Nam cùng ca cảnh Đón các anh về với đất mẹ - Màu hoa đỏ, kết hợp giữa âm nhạc, kịch và nghệ thuật múa, khắc họa hình ảnh người mẹ mòn mỏi chờ các anh trở về...

Chính bóng dáng cặm cụi đầy nghĩa tình ấy đã chạm đến trái tim Họa sĩ Lê Sa Long. Từng gác lại giấc mơ giảng đường năm 1984 để lên đường nhập ngũ và chứng kiến người đồng đội thân thiết hy sinh trên chiến trường Campuchia, Họa sĩ Lê Sa Long hiểu sâu sắc giá trị của hai tiếng "độc lập".

Những giọt nước mắt xúc động đã rơi trên gương mặt các đại biểu.

Ngay trên sân khấu của chương trình, trong chưa đầy 20 phút - trên nền giai điệu tha thiết của bài hát Hẹn ước Bắc Nam (do Ca sĩ Quốc Đại và Tố My thể hiện) cùng ca cảnh Đón các anh về với đất mẹ - Màu hoa đỏ (biểu diễn bởi NSƯT Lam Tuyền và Nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo) - Họa sĩ Lê Sa Long đã hoàn thành bức ký họa chân dung Bác sĩ Trần Văn Bản. Nét vẽ mộc mạc không chỉ khắc họa gương mặt một con người, mà còn tạc nên sự thủy chung son sắt của những người lính Cụ Hồ trọn nghĩa vẹn tình.

Mỗi tác phẩm trong đêm nghệ thuật là một tiếng vọng tri ân gửi tới cha anh. Ca khúc Dưới cờ Tổ quốc anh về - một sáng tác mới của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua giọng hát đầy nội lực và xúc cảm của Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh - đã lay động hàng ngàn trái tim.

Hình ảnh người lính già với mái tóc bạc phơ giang tay ôm đồng đội khiến người xem không khỏi xúc động...

Chia sẻ tại chương trình, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch rằng hình ảnh những người mẹ, người vợ bạc trắng mái đầu sau nửa thế kỷ vẫn ngóng tin con, tin chồng và khoảnh khắc thiêng liêng khi hài cốt các liệt sĩ được đón về, phủ lên Lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh đã thôi thúc anh dùng âm nhạc để tạc nên một cuộc "trở về" trọn vẹn nghĩa tình.

Không gian đêm diễn tiếp tục lắng đọng với liên khúc Vết chân tròn trên cát - Hát cho người còn sống do NSƯT Cao Minh và Ca sĩ Phương Thanh thể hiện. Đứng trước không gian linh thiêng, NSƯT Cao Minh - người từng hóa thân xuất sắc vào vai chú Sáu trong bộ phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối - đã chia sẻ những trải nghiệm xúc động khi được sống lại thời kỳ hoa lửa, qua đó gửi gắm thông điệp đến thế hệ trẻ về trách nhiệm trân trọng, gìn giữ hòa bình.

Hình ảnh người mẹ già bật khóc khi đón nhận tấm di ảnh con trai liệt sĩ của mình được phục dựng.

Trong khi đó, Ca sĩ Phương Thanh, người nghệ sĩ nhiều lần mang tiếng hát đến với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, đã trải lòng về những kỷ vật và tình cảm sâu nặng với người lính, khẳng định trách nhiệm của nghệ sĩ trẻ trong việc sáng tạo thêm nhiều tác phẩm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng quần chúng, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi: NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Lê Ích Diễn, NSƯT Thùy Liên, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, NSƯT Tuyết Thu, NS Tấn Thi; cùng các ca sĩ Cao Minh, Phương Thanh, Quốc Đại, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC - Ca sĩ Quỳnh Hoa, Lân Nhã, Tố My, Trung Kiên, Nguyễn Duyên Quỳnh, Thanh Nguyên, Đỗ Tùng Lâm, Minh Sang, Thùy Trinh, Leo Minh Tuấn, Guitarist Tấn Phong, NS Nguyễn Văn Mẹo… Bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm, họ đã tạo nên một "nén tâm nhang nghệ thuật" thuần khiết, thành kính nhất dâng lên hương hồn các Anh hùng liệt sĩ.

Thắp sáng niềm tin, viết tiếp lời non sông

Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh trình bày ca khúc Vết chân tròn trên cát với sự phụ họa của các em thiếu nhi...

Thời khắc thiêng liêng và xúc động nhất của đêm nghệ thuật là nghi thức dâng hương và thắp nến tri ân. Trong tiếng nhạc mộc mạc, hàng trăm ngọn nến lung linh đồng loạt bừng sáng trên tay các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các vị đại biểu cùng toàn thể văn nghệ sĩ.

Mỗi nén hương, mỗi ngọn nến được thắp lên trong đêm thể hiện tình cảm kính trọng, lòng tri ân sâu sắc gửi đến những người đã ngã xuống. Giữa đốm lửa nhỏ nhoi mà ấm áp ấy là dạt dào lòng biết ơn của những người đang được sống trong hòa bình hôm nay.

Họa sĩ Lê Sa Long tặng bức tranh ký họa các chiến sĩ đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng cho đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Giữa không gian nghi ngút hương trầm, ánh nến lung linh không chỉ kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn thắp sáng lời nguyện thề của thế hệ hôm nay: mãi khắc ghi công ơn các Anh hùng liệt sĩ, biến tình cảm biết ơn thành trách nhiệm dựng xây và phát triển đất nước.

Các lãnh đạo và đại biểu vào dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm - Công viên Lê Thị Riêng ở cuối chương trình.

Chương trình khép lại bằng giai điệu bất tử của ca khúc Bài ca không quên, nhưng dư âm của "Khúc tri ân" sẽ còn ngân vang mãi. Những giọt nước mắt xúc động, những cái ôm thắm thiết tình đồng chí, đồng đội trong đêm nghệ thuật tại Công viên Lê Thị Riêng là minh chứng sinh động cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Nghi thức dâng hương và thắp nến tri ân là thời khắc thiêng liêng và xúc động nhất của đêm nghệ thuật,

Khúc tri ân dừng lại, nhưng mạch nguồn biết ơn và ngọn lửa lý tưởng của các anh hùng liệt sĩ sẽ tiếp tục được thế hệ hôm nay giữ gìn, viết tiếp bằng những việc làm thiết thực cho một Việt Nam hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc.