Xúc động đêm tri ân ở công viên Lê Thị Riêng trước giờ an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Chương trình có sự tham dự của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tạ Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo TPHCM.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” lay động người xem với những ca khúc cách mạng và câu chuyện xúc động, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Chương trình được dàn dựng công phu với 3 chương: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông. Nhiều ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như Tổ quốc ơi ta đã nghe, Hẹn ước Bắc Nam, Màu hoa đỏ, Dưới cờ Tổ quốc anh về, Bài ca không quên... được các nghệ sĩ thể hiện đầy tự hào, xúc động.

Chương trình quy tụ nhiều văn nghệ sĩ như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Phạm Khánh Ngọc cùng các ca sĩ Cao Minh, Phương Thanh, Quốc Đại, Nguyễn Phi Hùng, Lân Nhã...

Qua các tiết mục âm nhạc, thơ ca và hoạt cảnh, các nghệ sĩ khắc họa sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, truyền tải lòng tri ân và thông điệp gìn giữ hòa bình.

Đặc biệt, phần giao lưu với những nhân vật gắn bó với hành trình tri ân đã để lại nhiều xúc động. Trong số đó có bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi, cựu bác sĩ quân y), người tình nguyện hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng mỗi ngày.

Ông Bản xúc động kể về những năm tháng quân ngũ, nỗi đau mất đồng đội và ngày trở về quê nhà sau nhiều năm xa cách.

Hình ảnh người mẹ lặng lẽ nhìn con suốt nhiều ngày khiến ông day dứt, thấu hiểu hơn nỗi đau của những gia đình có người thân hy sinh. Với ông, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm dành cho đồng đội.

Chia sẻ về bộ tranh Ước hẹn ngày trở về, họa sĩ Lê Sa Long cho biết đây là lời tri ân gửi đến những đồng đội đã ngã xuống và thân nhân liệt sĩ. Bộ tranh đồng thời gửi gắm nỗi trăn trở về những lời hẹn chưa trọn vẹn suốt nhiều năm qua.

Dịp này, họa sĩ trao tặng bộ tranh cho Bộ Tư lệnh TPHCM để tổ chức trưng bày, triển lãm, lan tỏa thông điệp tri ân, giáo dục truyền thống và khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Khép lại đêm nhạc, các đại biểu thành kính dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hàng vạn ngọn nến lung linh thắp sáng không gian, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và nguyện ước gìn giữ non sông, xây dựng đất nước hòa bình, phát triển.

Phước Sáng