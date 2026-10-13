Khúc tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chương trình nghệ thuật "Khúc tri ân" tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng dự chương trình có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo nội dung với sự tham gia của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ thành phố.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình.

Chương trình nghệ thuật gồm ba phần: “Mậu Thân 1968”, “Mệnh lệnh từ trái tim” và “Viết tiếp lời non sông”, tái hiện ký ức chiến tranh, hành trình tìm kiếm đồng đội và tình cảm của những người đang sống đối với các liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật.

Trong cuộc giao lưu, bác sĩ Trần Văn Bản, 82 tuổi, cựu quân y tình nguyện tham gia hỗ trợ lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Dù tuổi cao, ông vẫn dành thời gian, kinh nghiệm chuyên môn để cùng các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật "Khúc tri ân".

Đại biểu xúc động khi theo dõi chương trình.

Ông kể lại câu chuyện của mình: "Trong số 29 người cùng lên đường với tôi, chỉ có hai người trở về. Trước đó gia đình tôi nhận được tin báo tử thờ tôi trong 7 năm. Ngày tôi trở về trong vòng tay gia đình còn có nhiều người mẹ của đồng đội cũng mong mỏi một ngày đón con của họ trở về. Từ đó tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức mình để đi tìm và đưa các đồng đội trở về".

Bác sĩ Trần Văn Bản chia sẻ tại chương trình.

Bác sĩ Bản vẫn nhớ như in lời hứa với những người lính năm xưa: "Hòa bình rồi, ai còn sống hãy đem hài cốt đồng đội về cho mẹ".

Lời hứa đó theo ông suốt nhiều thập niên và ông đặc biệt vui mừng khi công tác tìm kiếm, quy tập được Đảng và Nhà nước đẩy mạnh, gắn với xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Ở tuổi 82, ngày ngày ông luôn có mặt hỗ trợ lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quang cảnh chương trình.

Cùng tham gia giao lưu có họa sĩ Lê Sa Long giới thiệu những tác phẩm ghi lại công việc của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bức tranh "Dưới hố sâu" khắc họa những dấu cờ xác định vị trí phát hiện hài cốt, ngọn nến tưởng niệm và những người lính trẻ đang làm nhiệm vụ.

Họa sĩ Lê Sa Long giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật.

Họa sĩ cũng dành nhiều tâm huyết cho bức tranh về bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ mang theo ký ức và lời hẹn với người chồng đã hy sinh suốt nhiều thập niên. Qua hội họa, ông muốn lưu giữ những câu chuyện về đồng đội và những gia đình đang chờ đợi người thân trở về.

Đan xen giữa các cuộc giao lưu là những tiết mục nghệ thuật như "Tổ quốc ơi ta đã nghe", “Đón các anh về với đất mẹ”, "Người lính già và hoa hồng thắm",... với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ đã tiếp nối câu chuyện về những người lính đã hy sinh và hành trình đưa các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ.

Đại biểu thắp nến tri ân.

Trong chương trình, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Đêm nghệ thuật khép lại bằng liên khúc “Ngọn nến tri ân”, “Linh thiêng Việt Nam” và ca khúc “Bài ca không quên” với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, trong sáng mai (14/10), Thành phố trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Bình.