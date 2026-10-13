Xúc động 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Trong Tự bạch in ở Tổng tập Nhà văn Quân đội, nhà văn Triệu Bôn rất trung thực khi tự đánh giá về chính mình: “Tôi là một trong muôn vàn cuộc đời lớn lên trong quân ngũ và ở chiến trường. Cách mạng và quân đội là mối ân sâu nghĩa nặng đối với tôi, trọn đời tôi dành tình yêu thương, kính trọng cho những người lính chiến đấu vì nhân dân, Tổ quốc. Tôi cam phận suốt đời nghèo, để có một đời văn chương. Nhưng phải thú nhận rằng, cái nghèo đã và đang tác động rất nguy hại đến công việc sáng tạo các tác phẩm. Tôi cảm thấy tôi chưa viết được cái gì tương xứng với ước mơ và ý định của mình.”