Xúc động 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
Tối 13/10, tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” do Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ trước khi đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang thành phố.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/xuc-dong-khuc-tri-an-tuong-nho-cac-anh-hung-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-10433855.html