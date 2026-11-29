Nghệ nhân Hồ Văn Dinh và nghệ nhân Hồ Thị Dôn biểu diễn các nhạc cụ dân tộc tại lễ hội. Ảnh: M.C

Thứ nhạc cụ không dây đàn, không phím bấm ấy đang kể câu chuyện về sự giao hòa kỳ diệu giữa con người với thiên nhiên, cùng nỗi trăn trở về mạch nguồn văn hóa đang cần người tiếp nối.

Tiếng gọi bản làng từ đoạn thân dương xỉ

Giữa không gian rộn ràng tiếng cồng chiêng và sắc màu thổ cẩm của Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Trà Đốc, một thanh âm lạ lẫm bất chợt cất lên, kéo mọi sự chú ý về một góc sân.

Không lảnh lót, ngân nga như sáo trúc, cũng chẳng vang dội như thanh la, tiếng nhạc ấy mang vẻ hoang sơ, mộc mạc đến lạ kỳ. Khi thì réo rắt như tiếng chim rừng gọi bạn lúc bình minh, khi lại trầm lắng, dìu dặt như lời thủ thỉ tâm tình của đại ngàn.

Chủ nhân của những thanh âm đầy mê hoặc ấy là nghệ nhân Hồ Thị Dôn (74 tuổi, ở thôn 8, xã Trà Đốc). Trên đôi tay gầy guộc, chai sần của người phụ nữ Ca Dong là chiếc kèn a máp - thứ nhạc cụ thoạt nhìn chỉ như một đoạn cành cây khô nhỏ bằng chiếc đũa, dài chừng 25 cm, được cắt gọt từ thân cây dương xỉ mọc hoang trên các triền núi.

Bà Dôn nhẹ nhàng đưa chiếc kèn lên môi, khẽ lấy hơi. Tức thì, giai điệu bài dân ca truyền thống Con gà gáy của người Ca Dong ngân lên mộc mạc mà thấm thía. Không cần sân khấu lộng lẫy hay dàn nhạc đệm cầu kỳ, chỉ bằng làn hơi ấm và đôi bàn tay khéo léo, bà đưa người nghe trôi về với nhịp sống bình dị thuở xưa của bản làng.

Khi tiếng kèn vừa dứt, bà lại cất giọng hát nối tiếp làn điệu dân ca. Lời ca kể chuyện người mẹ thức dậy từ lúc gà gáy canh năm, nhóm bếp lửa hồng, nấu nồi cơm mới rồi gùi lên nương kiếm cái ăn nuôi con. Nhịp điệu chậm rãi, thấm đẫm tình mẫu tử ấy vang lên giữa ngày hội như một lời ru thân thuộc vọng về từ miền ký ức xa xăm.

Nhìn bề ngoài đơn sơ là vậy, nhưng để chế tác được một chiếc a máp cất tiếng trong trẻo và đủ cung bậc lại là cả một nghệ thuật tinh tế. Bởi, chọn nguyên liệu phải tìm đúng loại thân dương xỉ có độ già, độ dày và kích thước vừa vặn, sau đó thông rỗng ruột bên trong.

Chế tác lưỡi gà là công đoạn quyết định linh hồn của chiếc kèn. Một đầu thân kèn được bịt kín bằng sáp ong rừng, khéo léo tạo thành chiếc lưỡi gà dài chừng 2cm. Lưỡi gà phải đạt độ mỏng và đàn hồi chuẩn xác; chỉ cần lệch một chút, tiếng kèn sẽ bị rè, chói gắt hoặc câm lặng.

Kỹ thuật diễn tấu kèn a máp tươi chỉ dùng được vài ba ngày. Trước khi thổi, người chơi phải ngâm kèn vào nước để thớ cây mềm mại, giúp âm thanh thoát ra êm ái, cuốn hút hơn. Khi độc tấu, nghệ nhân dùng hai bàn tay úp khum lại ở đầu kèn, tạo thành một “hộp cộng hưởng” tự nhiên để điều chỉnh độ vang và cao độ.

“Có những chiếc kèn thoạt nhìn giống hệt nhau nhưng khi thổi lại cho âm sắc khác biệt. Muốn làm được kèn hay, người chế tác không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn phải có đôi tai tinh nhạy để nghe và cảm nhận từng độ rung của nó”, nghệ nhân Hồ Thị Dôn chia sẻ.

Giữ lửa cho thanh âm đại ngàn

Nếu người phụ nữ Ca Dong gửi gắm tâm tình qua chiếc kèn a máp làm từ thân dương xỉ, thì ở nhiều cộng đồng đồng bào miền núi khác tại Trà Đốc, âm nhạc lại được đánh thức từ chính những chiếc lá cây tươi hái vội ven đường. Tùy vào từng loại lá, người thổi có thể đặt trực tiếp lên môi cho lá rung lên theo làn hơi, hoặc khéo léo cuộn, gấp, ghép lại thành những chiếc kèn nhỏ gọn mang theo bên mình mỗi khi lên nương, xuống suối.

Ở tuổi 83, nghệ nhân Hồ Văn Dinh (xã Trà Đốc) vẫn giữ được sự minh mẫn và đôi tai thẩm âm tinh tường hiếm có. Với ông, cả cánh rừng đại ngàn giống như một kho nhạc cụ khổng lồ đang ngủ yên, chỉ chờ bàn tay am hiểu của con người chạm vào để cất tiếng.

Theo kinh nghiệm của già Dinh, việc chọn lá quyết định một nửa sự thành công. Không phải chiếc lá nào cũng có thể ngân vang; người chơi phải tìm loại lá có độ dai, độ dày và tính đàn hồi cân bằng. Lá quá non dễ bị rách toạc trước áp lực gió, còn lá quá già lại cứng đanh, khó tạo độ rung.

Với những người sành sỏi như ông, đôi khi chỉ cần nhìn sắc xanh và khẽ miết đầu ngón tay qua phiến lá là đã đoán định được thanh âm mà nó sẽ phát ra. “Kỹ thuật thổi kèn lá là sự phối hợp nhịp nhàng đến mức vi diệu giữa môi, hơi thở và đôi tay”, nghệ nhân Dinh nói.

Điều kỳ diệu của kèn lá nằm ở tính ngẫu hứng và tự do tuyệt đối. Không có khuông nhạc định sẵn, không bị trói buộc bởi bất kỳ công thức biểu diễn nào, mỗi người thổi lại thổi hồn vào chiếc lá theo cách cảm riêng.

“Trong không gian bao la của núi rừng, tiếng kèn lá mang nhiều sắc thái lắm. Có khi rộn rã, vui tươi trong những buổi hội hè, gặp gỡ; nhưng cũng có lúc trầm buồn, man mác khi người ta ngồi một mình giữa nương rẫy vắng. Lúc thì phảng phất tiếng chim chuyền cành, khi lại như lời thủ thỉ tâm tình giữa những người tri kỷ”, nghệ nhân Hồ Văn Dinh trải lòng.

Không tốn kém chi phí, không đòi hỏi nguyên liệu quý hiếm hay thính phòng sang trọng, tiếng kèn lá và kèn a máp bao đời nay đã trở thành người bạn tri âm trong đời sống tinh thần của đồng bào vùng cao.

Đằng sau sự mộc mạc tưởng chừng giản đơn ấy là cả kho tàng tri thức bản địa quý giá: từ sự am hiểu tường tận hệ thực vật rừng, kinh nghiệm chọn lựa vật liệu theo mùa, cho đến kỹ thuật chế tác thủ công và cách điều khiển hơi thở tinh tế. Tất cả không nằm trên trang giấy mà được lưu giữ sống động trong ký ức, đôi tay và làn hơi của các nghệ nhân cao tuổi.

Thế nhưng, giữa nhịp sống ngày càng đổi thay, những thanh âm từng gắn bó như hơi thở với sinh hoạt thường ngày của người miền núi đang đứng trước nguy cơ lặng tiếng. Nhịp sống hiện đại với vô vàn phương tiện giải trí mới khiến lớp trẻ ít còn mặn mà với việc ngồi tỉ mỉ chế tác kèn từ thân dương xỉ hay kiên nhẫn tập lấy hơi bên một chiếc lá rừng.

Nhắc đến chuyện truyền nghề, ánh mắt nghệ nhân Hồ Văn Dinh thoáng nét trầm tư, nuối tiếc. Ông trăn trở rằng, nếu thiếu đi lớp người kế cận, những kỹ năng dân gian độc đáo này rất dễ mai một theo quy luật của thời gian.

Bởi lẽ, muốn giữ được tiếng kèn lá không chỉ cần người biết thổi, mà quan trọng hơn là phải có người hiểu rừng, biết tìm nguyên liệu và nắm vững bí quyết chế tác từ tự nhiên. Do đó, việc bảo tồn không thể chỉ dừng lại ở những tiết mục trình diễn mang tính sân khấu hóa trong các dịp lễ hội.

“Điều già mong muốn nhất bây giờ là làm sao tạo được môi trường để thế hệ trẻ trực tiếp trải nghiệm, để các cháu tự tay vào rừng chọn lá, tự tay vót kèn và tập thổi dưới sự chỉ dẫn của người đi trước. Chỉ khi tự mình chạm vào cỏ cây, lắng nghe những thanh âm đầu tiên do chính hơi thở mình tạo ra, lớp trẻ mới cảm nhận hết cái hay, cái đẹp của nghệ thuật cha ông. Giữ được tiếng kèn lá cũng chính là giữ lấy cách ứng xử trân trọng, hài hòa của người miền núi đối với thiên nhiên”, nghệ nhân Hồ Văn Dinh bày tỏ tâm nguyện.

Chiều buông dần trên những triền núi Trà Đốc, tiếng kèn a máp, tiếng kèn lá vẫn ngân vang, da diết như lời gọi mời tha thiết. Những thanh âm mộc mạc ấy không chỉ là ký ức của một thời đã qua, mà đang rất cần những bàn tay trẻ tiếp nhận, để tiếng lòng của đại ngàn còn mãi ngân nga qua nhiều thế hệ.