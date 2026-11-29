Không chỉ mở rộng không gian quảng bá sản phẩm, danh hiệu quốc tế còn tạo thêm động lực để địa phương khai thác giá trị di sản, kết nối sản xuất thủ công với du lịch trải nghiệm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế làng nghề.

Khẳng định giá trị nghề truyền thống

Nằm giữa vùng Đồng bằng Bắc Bộ, xã Chuyên Mỹ từ lâu được biết đến là vùng đất nổi tiếng với nghề khảm trai, sơn mài. Trải qua gần 1.000 năm hình thành và phát triển, nghề thủ công nơi đây không chỉ tạo ra những sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo mà còn lưu giữ các giá trị văn hóa, thẩm mỹ được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Du khách tham quan, tìm hiểu sản phẩm khảm trai của xã Chuyên Mỹ. Ảnh: Mai Nguyễn

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ, nghề khảm trai ở Chuyên Mỹ hình thành từ thế kỷ XI, gắn với các làng Chuôn Thượng, Chuôn Trung, Chuôn Ngọ và Chuôn Hạ. Trong đó, Chuôn Ngọ là nơi lưu giữ những dấu tích quan trọng về lịch sử nghề, với đình thờ tổ nghề. Bên cạnh đó, thôn Bối Khê nổi tiếng với nghề sơn mài truyền thống, tạo nên nét đặc trưng riêng của vùng nghề Chuyên Mỹ.

Để hoàn thành một sản phẩm khảm trai, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn công phu, từ lựa chọn nguyên liệu, xử lý vỏ trai, vỏ ốc, cắt tỉa họa tiết đến ghép, khảm trên nền gỗ và hoàn thiện sản phẩm. Mỗi đường nét đều đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác tinh xảo và khả năng sáng tạo đã làm nên sức hấp dẫn của sản phẩm khảm trai Chuyên Mỹ.

Nếu trước đây, sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu trang trí nội thất, đồ thờ và các công trình văn hóa thì ngày nay, người làm nghề đã chủ động đổi mới mẫu mã, phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm như tranh khảm, khay trà, lọ hoa, đồ trang trí, quà tặng mỹ nghệ... Sự thay đổi này giúp sản phẩm tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển cho làng nghề.

Tính đến tháng 1-2026, địa phương có 20 nghệ nhân được công nhận cùng hàng nghìn thợ lành nghề. Đây là lực lượng quan trọng trong việc duy trì kỹ thuật chế tác truyền thống, sáng tạo sản phẩm và truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Ngày 8-1-2026, làng nghề khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ chính thức được công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Việc gia nhập mạng lưới quốc tế là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của cộng đồng nghệ nhân, thợ thủ công và chính quyền địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống. Đây cũng là cơ hội để Chuyên Mỹ mở rộng giao lưu, hợp tác, tiếp cận các xu hướng thiết kế mới, quảng bá sản phẩm tới thị trường quốc tế. Quan trọng hơn, danh hiệu này góp phần gia tăng sức hấp dẫn của làng nghề như một điểm đến văn hóa, nơi du khách có thể trực tiếp tìm hiểu và khám phá nghệ thuật thủ công truyền thống.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa làng nghề

Bên cạnh các cơ sở sản xuất và không gian trưng bày sản phẩm, Chuyên Mỹ còn sở hữu hệ thống di tích, công trình văn hóa gắn với lịch sử hình thành làng xã và nghề truyền thống như đình Tư Can, đình Giẽ Hạ, đền thờ tổ nghề khảm trai. Đây là những nguồn tài nguyên có thể kết nối thành các hành trình tham quan, tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm nghề thủ công và khám phá đời sống nông thôn.

Đặc biệt, thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những sản phẩm đã hoàn thiện, du lịch làng nghề có thể tạo sức hút từ chính quá trình chế tác. Du khách được tận mắt chứng kiến người thợ lựa chọn nguyên liệu, cắt tỉa vỏ trai, vỏ ốc, tạo hình họa tiết, thực hiện các công đoạn khảm và hoàn thiện sản phẩm. Những trải nghiệm trực tiếp này giúp người tham quan hiểu rõ hơn về sự công phu của nghề, giá trị lao động của nghệ nhân và câu chuyện văn hóa ẩn sau mỗi sản phẩm.

Từ trải nghiệm tại xưởng sản xuất, du khách có thể tiếp tục tham quan đình, đền, tìm hiểu lịch sử nghề và mua các sản phẩm thủ công làm quà lưu niệm. Nếu được tổ chức hợp lý, những hoạt động này sẽ hình thành chuỗi dịch vụ liên kết, giúp người làm nghề có thêm nguồn thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh truyền thống, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Mới đây, làng nghề khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ là đại diện duy nhất của Hà Nội trong danh sách 35 điểm đến tham gia Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất”. Việc được lựa chọn vào danh sách đề cử diễn ra đúng thời điểm địa phương đang đẩy mạnh quảng bá sau khi gia nhập Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Đây là dịp để hình ảnh làng nghề tiếp cận rộng rãi hơn với cộng đồng, doanh nghiệp du lịch và du khách trong nước, quốc tế.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, để những lợi thế về di sản thực sự trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, Chuyên Mỹ cần có cách tiếp cận bài bản. Trước hết, địa phương cần nghiên cứu xây dựng các tuyến tham quan kết nối làng nghề, cơ sở sản xuất, không gian trưng bày với các di tích lịch sử, văn hóa; đồng thời hình thành những điểm trải nghiệm có sự tham gia trực tiếp của nghệ nhân, thợ thủ công. Không gian đón tiếp, giới thiệu sản phẩm, thuyết minh về lịch sử nghề và hướng dẫn trải nghiệm cũng cần được quan tâm đầu tư.

Cùng với đó, việc kết nối với doanh nghiệp lữ hành, quảng bá trên các nền tảng số và xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với từng nhóm khách có ý nghĩa quan trọng. Việc chế tác các sản phẩm khảm trai kích thước nhỏ, mẫu mã hiện đại, có thể sử dụng làm quà tặng hoặc đồ lưu niệm cũng cần được chú trọng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách.

Đặc biệt, phát triển du lịch phải song hành với bảo tồn nghề truyền thống, giữ gìn không gian sản xuất và môi trường làng nghề. Nghệ nhân không chỉ là người trực tiếp tạo ra sản phẩm mà còn là chủ thể truyền tải câu chuyện văn hóa, kỹ thuật chế tác và bản sắc của Chuyên Mỹ tới du khách.