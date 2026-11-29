Đồng bào Cống xã Nậm Kè rộn ràng đón Tết Hoa mào gà.

Những ngày tháng 10, khi hoa mào gà nở khắp đường trên, ngõ dưới xã biên giới Nậm Kè, trong căn nhà gỗ của nghệ nhân Hù Văn Thịt (bản Nậm Kè), tiếng trống, tiếng chiêng lại vang lên theo nhịp thực hành các nghi thức trong Tết Hoa mào gà. Nhóm thanh niên trong bản chăm chú tiếp cận từng trình tự nghi lễ và tìm hiểu ý nghĩa của mỗi động tác trong lễ hội quan trọng nhất năm của đồng bào Cống. Không cần đến giáo trình, tri thức dân gian được trao truyền tự nhiên qua trí nhớ, qua đôi tay thực hành và sự chỉ bảo trực tiếp của người nghệ nhân trong bản.

Nghệ nhân Hù Văn Thịt trải lòng: Riêng việc làm lễ, cũng phải có rất nhiều quy ước riêng. Khấn ở đâu, nâng chén rượu lúc nào, bước chân nào trước... đều có ý nghĩa riêng. Nếu làm sai lệch, nghi lễ sẽ không còn giữ được hồn cốt của dân tộc mình. Việc thực hành các nghi lễ này đòi hỏi nhiều yếu tố, nên không phải ai cũng làm được. Nhưng thế hệ trẻ phải học để hiểu được giá trị, ý nghĩa của từng nghi thức này, mới có ý thức giữ gìn.

Đồng bào Cống xã Thanh Yên trình diễn nghệ thuật múa trong Tết Hoa mào gà.

Tại bản Púng Bon (xã Thanh Yên), những buổi trao truyền cũng diễn ra thường xuyên. Dưới những nếp nhà gỗ, các nghệ nhân cao niên tận tình hướng dẫn lớp trẻ từng điệu múa cổ, lời hát và cách chuẩn bị lễ vật cho các nghi thức truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại, sự kiên nhẫn của người già và cùng tinh thần học hỏi của thế hệ trẻ, chính là “sợi dây” kết nối các thế hệ trong cộng đồng, giúp di sản luôn hiện diện trong nhịp sống thường ngày.

Ông Lò Văn Liên, Bí thư Chi bộ bản Púng Bon chia sẻ: Tết Hoa mào gà là lễ hội quan trọng nhất trong năm của đồng bào Cống. Được sự quan tâm của các cấp, nhiều năm qua, nhiều hoạt động trong ngày Tết đã được phục dựng và duy trì thường xuyên. Khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, lễ hội thu hút du khách từ nhiều nơi đến tham gia, trải nghiệm, thay vì chỉ diễn ra trong phạm vi cộng đồng như trước.

Hiện nay, bản Púng Bon duy trì đội múa gồm 8 thành viên. Vào dịp lễ, Tết và các ngày hội do chính quyền địa phương tổ chức, đội múa lại có dịp trình diễn phục vụ người dân, du khách. Đáng chú ý, những điệu múa nam cổ truyền từng có nguy cơ mai một đang được các nghệ nhân cao tuổi phục dựng, hướng dẫn cho lớp trẻ. “Với đồng bào Cống, điệu múa hết sức quan trọng và có nét độc đáo riêng. Chúng tôi có cả làn điệu múa nam và múa nữ. Trong các lễ hội, không thể thiếu múa Cống. Chúng tôi rất vui, vì bây giờ mỗi lần lễ hội diễn ra, có thêm nhiều du khách về cùng tham gia, khiến không khí trở lên rộn ràng, náo nhiệt hơn”, anh Quàng Văn Chanh, thành viên đội múa nam bộc bạch.

Những năm gần đây, hàng loạt lễ hội cổ truyền, như: Tết Hoa mào gà của người Cống, Tết Té nước của người Lào, hội Gầu Tào của đồng bào Mông hay Lễ hội Đền Hoàng Công Chất được phục dựng và duy trì bài bản. Một số lễ hội trong cộng đồng các dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ mai một, đã được các cơ quan chuyên môn khảo sát, nghiên cứu và phục dựng thành công, như: Lễ Cầu mùa của dân tộc Si La, xã Mường Nhé; Lễ Nhảy lửa của dân tộc Dao, xã Mường Chà; Lễ Pang Phoóng của người Kháng, xã Pú Nhung...

Đồng bào Kháng xã Pú Nhung thực hiện nghi thức cúng tổ tiên trong Lễ Pang Phoóng.

Một trong những chuyển biến đáng chú ý, chính là vai trò chủ thể của người dân ngày càng được đề cao trong tổ chức lễ hội. Chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ hạ tầng, bảo đảm an ninh trật tự và tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực; còn việc thực hành nghi lễ, tổ chức các hoạt động văn hóa do chính cộng đồng đảm nhiệm. Ông Nguyễn Văn Toản, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Yên chia sẻ: Bên cạnh các cơ chế hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước, chính quyền địa phương luôn xác định giải pháp then chốt là khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức tự quản của người dân. Nếu trước đây, giá trị lễ hội chủ yếu được nhìn nhận ở góc độ bảo tồn văn hóa, hiện nay đã chú trọng kết nối hoạt động này với phát triển du lịch và kinh tế cộng đồng. Trước mỗi mùa lễ hội, người dân không chỉ tập trung chuẩn bị phần lễ, mà cũng quan tâm hơn tới việc chỉnh trang cảnh quan, sửa sang nhà cửa, luyện tập văn nghệ; hoàn thiện các gian hàng giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực, sản phẩm OCOP… tạo cơ hội để du khách tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm đời sống địa phương.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào tại bản Pa Xa là một minh chứng cụ thể. Vào mỗi mùa lễ hội, không gian trình diễn nghề dệt thủ công luôn là điểm hút khách. Được trực tiếp quan sát từng công đoạn sản xuất, giúp du khách có hiểu biết đầy đủ về giá trị của sản phẩm. Nghề cổ truyền nhờ đó có thêm đầu ra, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều phụ nữ trong bản.

Chị Lò Thị Vân, HTX dệt thổ cẩm Lào, bản Pa Xa, xã Thanh Yên chia sẻ: Trước đây thì Tết Té nước dân tộc Lào của bà con ở đây thường chỉ được tổ chức quy mô trong bản. Nhưng những năm gây đây thì nhờ được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi nên thu hút nhiều du khách đến tham gia trải nghiệm. Năm vừa rồi, được địa phương hỗ trợ, chúng tôi bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống, nông sản, tổ chức thêm hoạt động vui chơi để du khách có nhiều cơ hội giao lưu, trải nghiệm. Nhờ vậy, sản phẩm thổ cẩm của hợp tác xã cũng được nhiều người biết đến hơn”.

Tuy nhiên, để một lễ hội truyền thống trở thành sản phẩm du lịch có sức hút và khả năng khai thác lâu dài cần nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ, bài bản hơn. Kết quả khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trong năm vừa qua, đã chỉ ra những hạn chế về hạ tầng và kỹ năng phục vụ du lịch tại cơ sở. Thực tế cho thấy, du khách không chỉ đến để xem một vài nghi lễ trong ít giờ, mà họ có nhu cầu trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, ẩm thực dân tộc… Khi những trải nghiệm này được tổ chức phù hợp, lễ hội sẽ được kết nối với các dịch vụ du lịch, góp phần tăng nguồn thu cho người dân và nâng cao giá trị di sản.

Nhấn mạnh về định hướng này, bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay: Điện Biên xác định du lịch cộng đồng là một trong những dòng sản phẩm chủ đạo. Trong bức tranh đó, các lễ hội truyền thống đóng vai trò là điểm nhấn kết nối, mở ra không gian cho du khách trải nghiệm trọn vẹn từ ẩm thực, làng nghề, đến sinh hoạt cộng đồng… Để đưa dòng sản phẩm này phát triển đúng hướng, Ngành đang tập trung nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp; làm rõ tư duy phát triển du lịch không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước, mà còn gắn liền với trách nhiệm và quyền lợi của cộng đồng.