Qua đó, công chúng không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn có cơ hội khám phá văn hóa, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Âm nhạc giàu bản sắc Việt chiếm lĩnh

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), ca sĩ Hoàng Thùy Linh ra mắt MV “Vô lượng kiếp”, tiếp tục ghi dấu ấn trong hành trình sáng tạo gắn với văn hóa Việt.

Tác phẩm được xây dựng theo hình thức music gallery, kết hợp âm nhạc, hình ảnh, mỹ thuật và những câu chuyện văn hóa. Người xem được dẫn dắt qua 5 không gian lễ hội đặc sắc: Púng Hiéng của người Dao Tiền, Katê của người Chăm, lễ hội Điền Xá (Ninh Bình), Pơ Thi của người Jrai và Lồng Tồng của người Tày, Nùng; cùng chiêm ngưỡng 43 bức tranh vẽ tay và hơn 60 bộ trang phục của các dân tộc Việt Nam.

Ê kíp thực hiện MV của Hoàng Thùy Linh hình dung “Vô lượng kiếp” như một cuốn sách tranh được chăm chút tỉ mỉ, mỗi lần lật giở lại mở ra một không gian văn hóa mới, phong phú và đa sắc màu. MV hiện đạt hơn 3,6 triệu lượt xem trên YouTube, dẫn đầu các bảng xếp hạng sản phẩm âm nhạc nổi bật trong tuần và đứng tốp 1 sản phẩm âm nhạc được thảo luận sôi nổi theo Socialite.

Cùng khai thác chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, album “Dân chơi dân ca” của ca sĩ Phương Mỹ Chi, gồm 10 ca khúc lấy cảm hứng từ 8 loại hình nghệ thuật truyền thống, cũng đang tạo sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc.

Album mở ra cuộc đối thoại giữa dân ca, âm nhạc dân gian với những cấu trúc và màu sắc đương đại. Đáng chú ý, quá trình thực hiện có sự tư vấn của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ gạo cội như: Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, Nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch…

Một cảnh trong MV “Vô lượng kiếp” của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình đang làm mới dân ca hay chất liệu văn hóa mà đang tìm cách đưa những giá trị vốn có song hành cùng ngôn ngữ sáng tạo đương đại”. Tinh thần này từng được nữ ca sĩ thể hiện trong album “Vũ trụ cò bay” cách đây 3 năm và tiếp tục được phát huy trong album “Dân chơi dân ca”, góp phần đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ.

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án âm nhạc lấy văn hóa Việt làm chất liệu cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ, cho thấy sức lan tỏa của xu hướng sáng tạo này. Tiêu biểu như “Bắc Bling” của Hòa Minzy kết hợp cùng Xuân Hinh và Tuấn Cry; “Mục hạ vô nhân” của Soobin Hoàng Sơn kết hợp với cha - Nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú; “Tia sáng cuối cùng” của Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và rapper Wowy; “Về nghe mẹ ru” của Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và Hoàng Dũng; “Phấn hoa màu son” với sự kết hợp giữa Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ và H-Kray.

Đặc biệt, album “Made in Vietnam” của nhà sản xuất DTAP quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, tiếp tục góp phần khẳng định sức sống của văn hóa Việt trong dòng chảy âm nhạc đương đại.

Cầu nối bền vững giữa di sản và đời sống đương đại

Không chỉ mang lại giá trị thưởng thức, những dự án âm nhạc giàu chất liệu văn hóa truyền thống còn khơi gợi nhu cầu tìm hiểu, khám phá những câu chuyện phía sau hình ảnh, trang phục, nghi lễ và phong tục. Một MV có thể thôi thúc công chúng tìm hiểu về lễ hội của một cộng đồng; một ca khúc có thể đưa làn điệu dân gian đến gần hơn với người nghe. Âm nhạc vì thế trở thành điểm khởi đầu cho hành trình khám phá văn hóa dân tộc của người trẻ.

Với MV “Vô lượng kiếp” và album “Thùy”, Hoàng Thùy Linh mong muốn lan tỏa tình yêu di sản văn hóa dân tộc, đồng thời gửi gắm khát vọng được trải nghiệm, học hỏi, trân trọng những giá trị truyền thống và mở rộng góc nhìn văn hóa. Nữ ca sĩ cũng muốn gửi lời mời đến các cộng đồng dân tộc trên khắp đất nước cùng chia sẻ những nét đẹp, những điều đáng quý và tự hào về quê hương mình.

Xu hướng âm nhạc trẻ tìm về cội nguồn văn hóa cho thấy sự chuyển biến trong tư duy bảo tồn, phát huy di sản: Từ “bảo tồn tĩnh” sang “bảo tồn động”, đưa di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng và hòa nhịp với dòng chảy thời đại. Trong âm nhạc, âm hưởng tuồng, chèo, cải lương, ca trù, quan họ, xẩm, chầu văn cùng các nhạc cụ dân tộc được kết hợp với ngôn ngữ sáng tạo mới, tạo nên những sản phẩm vừa đậm đà bản sắc, vừa mang hơi thở đương đại. Không chỉ chất liệu âm nhạc, lễ hội, phong tục, tập quán và trang phục truyền thống cũng được các nghệ sĩ trẻ đưa vào những sản phẩm sáng tạo, góp phần làm sống động các giá trị di sản.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng, kết hợp chất liệu văn hóa Việt với phương thức sáng tạo hiện đại là hướng đi giúp âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, trong khi bản sắc dân tộc vẫn là nền tảng tạo nên dấu ấn riêng.

Tuy nhiên, “bảo tồn động” phải đặt trên nền tảng nghiên cứu nghiêm túc và sự tôn trọng chủ thể văn hóa. Trang phục, nghi lễ, làn điệu hay nhạc cụ truyền thống cần được tìm hiểu thấu đáo về nguồn gốc, ý nghĩa và bối cảnh thực hành. Chỉ khi biết chắt lọc tinh hoa, sáng tạo trên cơ sở tôn trọng những giá trị cốt lõi, nghệ sĩ mới có thể biến âm nhạc thành cầu nối bền vững giữa di sản và đời sống đương đại. Đây cũng là hướng đi góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.