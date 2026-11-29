Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh “HANIFF Rising Stars Campus 2026 – Ngôi sao điện ảnh tương lai” diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh chỉ đạo, MTH Corporation thực hiện. Chương trình kết nối hoạt động đào tạo với cơ hội thử vai, làm việc cùng các đoàn phim, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho điện ảnh Việt Nam.

Khai mạc chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ghi nhận sáng kiến của Cục Điện ảnh và sự đồng hành của MTH Corporation. Thứ trưởng nhấn mạnh, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định điện ảnh là lĩnh vực trọng điểm.

Việc xây dựng đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao, tư duy sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và vị thế điện ảnh Việt Nam.

Nhà sản xuất, đạo diễn Mai Thu Huyền, Trưởng ban tổ chức, Tổng Giám đốc MTH Corporation chia sẻ. Ảnh: BTC

Chương trình có sự tham gia của các nhà làm phim Hàn Quốc và Ấn Độ. Qua các lớp chuyên đề, hoạt động trao đổi với chuyên gia, Top 30 được tiếp cận kinh nghiệm và phương pháp làm việc từ hai nền điện ảnh châu Á.

Hội đồng Giám khảo gồm 10 thành viên: NSND Lê Khanh; đạo diễn Ra Hee-chan, diễn viên Ko Chang-seok (Hàn Quốc); nhà sản xuất Rahul Bali (Ấn Độ); nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền; diễn viên Nguyễn Minh Tiệp; Tiến sĩ Ngô Đặng Trà My; ông Nguyễn Tiến Hưng; ông Vũ Duy Nam và đạo diễn Nguyễn Khải Anh.

Điểm nhấn của chương trình là kết nối tài năng trẻ với nhu cầu tuyển diễn viên của các đoàn phim. Top 30 có cơ hội học cùng chuyên gia, xây dựng hồ sơ diễn viên và thử vai cho bốn dự án: “Tuyên ngôn Độc lập”, “Con đường tôi đã chọn”, “Thiên mạc hùng ca” và dự án hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc.

Top 30 ra mắt và thể hiện khả năng diễn xuất. Ảnh: BTC

Nhà sản xuất, đạo diễn Mai Thu Huyền, Trưởng ban tổ chức, Tổng Giám đốc MTH Corporation chia sẻ, chương trình hướng tới xây dựng hành trình kết nối lâu dài giữa tài năng trẻ với nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và các đơn vị điện ảnh, giúp mỗi gương mặt tìm được hướng phát triển phù hợp, từng bước khẳng định bản thân.

Tại chương trình, Ban tổ chức cũng giới thiệu hồ sơ, thế mạnh của các gương mặt được tuyển chọn, trong đó có Miss Cosmo Hoàng Phương Linh, các diễn viên Lê Bống, Quốc Toàn, Châu Dương, Nam Việt, Võ Hoài Anh…

Top 30 sẽ trình diễn báo cáo vào ngày 1-12 tại Viện Phim Việt Nam, với các trích đoạn phim và tiết mục thể hiện thế mạnh cá nhân qua ca hát, múa, nhảy, võ thuật. Chương trình là dịp để khán giả theo dõi các tài năng trẻ, đồng thời giúp đạo diễn, nhà sản xuất và đại diện hãng phim gặp gỡ những gương mặt phù hợp với dự án điện ảnh.