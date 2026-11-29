Hội thi thu hút khoảng 400 nghệ nhân, người dân đến từ 10 thôn, làng trên địa bàn xã tham gia.

Ia Dơk rộn ràng hội thi văn hóa truyền thống tại cây đa di sản. Ảnh: Minh Châu

Tại hội thi, các nghệ nhân và đội thi lần lượt tranh tài ở những nội dung: trình diễn cồng chiêng và xoang, hát dân ca, chế biến ẩm thực truyền thống. Qua đó, mang đến không gian đậm sắc màu văn hóa, tái hiện những nét đẹp trong đời sống tinh thần, sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Việc lựa chọn khuôn viên cây đa làng Ghè làm địa điểm tổ chức mang ý nghĩa kết nối, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống trong không gian thiên nhiên đặc trưng của địa phương.

Đây cũng là dịp giới thiệu những giá trị di sản gắn bó với đời sống cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc ở Ia Dơk.

Nhiều món ăn trong kho tàng ẩm thực truyền thống được các thôn, làng giới thiệu tại hội thi. Ảnh: Minh Châu

Hội thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 và Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, đội văn nghệ ở các thôn, làng gặp gỡ, giao lưu, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quảng bá bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.

Trao giải cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: Minh Châu

Kết thúc hội thi, làng Sung Kép đạt giải nhất phần thi trình diễn cồng chiêng; làng Sung Le đạt giải nhất phần thi hát dân ca; thôn Đoàn Kết giành giải nhất phần thi chế biến ẩm thực truyền thống.