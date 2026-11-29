Tối 28/11, tại Chợ Đồng Xuân, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 chính thức bế mạc. Mùa thứ năm của Lễ hội diễn ra từ ngày 13-28/11, với định hướng “Kinh tế sáng tạo”, quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế và các chủ thể sáng tạo, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế đến từ 21 quốc gia.

Lễ hội được tổ chức tại 5 khu vực gồm Quảng trường Sáng tạo và khu vực phụ cận, Chợ Đồng Xuân, đình và di tích phố cổ, Công viên Thống Nhất, hệ thống rạp hát và sân khấu cộng đồng, với hơn 150 hoạt động thuộc 10 lĩnh vực công nghiệp văn hóa trọng tâm.

Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà thiết kế, kiến trúc sư tham dự Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: BTC

Ngay trong 3 ngày đầu, Lễ hội thu hút 260.000 lượt khách; tổng lượng khách sau 16 ngày đạt gần 500.000 lượt. So với mùa tổ chức năm 2024 với khoảng 300.000 lượt khách và hơn 100 hoạt động, lượng khách năm nay tăng hơn 1,6 lần, số lượng hoạt động tăng khoảng 1,5 lần.

Các hoạt động triển lãm, trình diễn, hội chợ, trải nghiệm văn hóa và thiết kế đã mở rộng cơ hội tiếp cận sản phẩm sáng tạo cho công chúng. Hai hội chợ “Nghề & Nghệ” và “Makers Market” quy tụ hơn 200 đơn vị sáng tạo. Riêng Makers Market ghi nhận khoảng 40.000 lượt khách, nhiều gian hàng bán hết sản phẩm chỉ trong một buổi.

Công chúng còn được trải nghiệm triển lãm đa giác quan “Chạm Đồng Xuân”, sắp đặt âm thanh “Tháp Ẩn Ca”, tour nghệ thuật “Chuyện Đình trong Phố”, triển lãm Art Hanoi 2026 và chuỗi trình diễn “Hà Nội Sáng Đèn” tại các rạp hát. Lễ hội cũng ghi nhận hơn 500 tin, bài trên báo chí, hơn 4 triệu lượt xem trên Facebook chính thức và gần 50.000 bài viết do cá nhân, tổ chức đăng tải trên mạng xã hội.

Một điểm mới của Lễ hội năm nay là chuyển từ mô hình “Tuyến Lễ hội” sang “Khu vực tổ chức Lễ hội”, tạo điều kiện kết nối các không gian văn hóa, kiến trúc và thương mại với hoạt động sáng tạo. Chợ Đồng Xuân trở thành không gian triển lãm trong khi hoạt động giao thương vẫn được duy trì; 12 đình, hội quán phố cổ mở cửa cho nghệ thuật đương đại và thực hành nghề. Tháp nước Hàng Đậu, Bảo tàng Hà Nội, Bưu điện Hà Nội cùng các rạp hát lâu năm cũng được khai thác cho hoạt động nghệ thuật.

Tại Chợ Đồng Xuân, triển lãm “Chạm Đồng Xuân” giới thiệu tác phẩm của 25 nghệ sĩ, nhóm nghệ sĩ trong nước và quốc tế tại các hành lang, cầu thang, khu vực buôn bán. Sân mái chợ lần đầu mở cửa đón công chúng với không gian sách, trong khi mặt tiền chợ trở thành sân khấu bế mạc.

Đáng chú ý, tiểu thương trực tiếp tham gia sáng tạo thông qua vở diễn tương tác “Mười thương”, cuộc thi thiết kế thời trang “Market to Mode” và tác phẩm âm nhạc “Chơi Chợ”. Những hoạt động này cho thấy khả năng kết hợp thương mại truyền thống với văn hóa, nghệ thuật, đồng thời đưa tiểu thương trở thành chủ thể sáng tạo, giúp khu chợ tiếp cận thêm các nhóm công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Từ khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế năm 2019, Hà Nội từng bước đưa nguồn lực văn hóa, kiến trúc và không gian đô thị vào hoạt động sáng tạo. Thành phố hiện có 128 không gian văn hóa sáng tạo được ghi nhận trên nền tảng số. Ngày 8/10/2026, dự án cải tạo hai địa điểm 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà được khởi công, hướng tới hình thành Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân – Bắc Qua.

Cuộc thi Thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Đánh thức không gian đô thị” thu hút 100 phương án từ 92 đơn vị trên cả nước, trao 21 giải thưởng. Các phương án đoạt giải được kỳ vọng trở thành nguồn ý tưởng kết nối với đầu tư, góp phần tái sử dụng những không gian đô thị có tiềm năng.

Sau Lễ hội, một số nguồn lực tiếp tục được duy trì và phát huy. Trung tâm Công nghiệp văn hóa Đồng Xuân - Bắc Qua đang từng bước hình thành; một số tác phẩm “Chạm Đồng Xuân” dự kiến được giữ lại; không gian DUYÊN tại rạp Hồng Hà hướng tới trở thành địa chỉ biểu diễn, thử nghiệm nghệ thuật thường xuyên, các pavilion tại Công viên Thống Nhất tiếp tục phục vụ cộng đồng.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm bế mạc. Ảnh: BTC

Lễ bế mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 thu hút đông đảo công chúng Thủ đô tham dự. Ảnh: BTC

Các dự án “Kết duyên Sáng tạo” kết nối kỹ nghệ làng nghề với thiết kế đương đại, phát triển sản phẩm thủ công, nội thất, thời trang và ứng dụng. Những tour văn hóa như “Chạm Đồng Xuân”, “Chuyện Đình trong Phố”, “Phố cổ Thong dong”, tour sinh thái bờ vở sông Hồng cùng các chương trình trải nghiệm làng nghề, workshop thủ công mở thêm hướng phát triển du lịch văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.

Lễ hội khép lại tối 28/11 bằng chương trình tri ân, trao Giải thưởng Sáng tạo Hà Nội và Gala nghệ thuật “Hà Nội, những vang động” tại Chợ Đồng Xuân. Qua sáu chương “Tịch, Mở, Kẻ Chợ, Hội, Trăng, Vọng”, chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam - Hà Nội đồng sản xuất cùng Lên Ngàn và XPLUSX Studio, kết nối âm nhạc truyền thống với ngôn ngữ đương đại.

Với những kết quả đạt được, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa thường niên mà còn góp phần thử nghiệm phương thức khai thác không gian di sản, kết nối con người, sản phẩm và tri thức sáng tạo, từng bước đặt nền móng cho hệ sinh thái sáng tạo đô thị, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa bền vững của Thủ đô.