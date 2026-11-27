Ngay khi Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được thành lập, Thượng tá Phùng Đức Anh đã được tin tưởng giao trọng trách là Đội trưởng. Nhận nhiệm vụ, anh luôn xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim với quyết tâm không để sự hy sinh của các thế hệ cha anh bị lãng quên.

Trên cương vị Đội trưởng, Thượng tá Phùng Đức Anh đã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động khảo sát, xác minh thông tin, thu thập tài liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và địa điểm an táng ban đầu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự, lực lượng chức năng, nhân chứng lịch sử và Nhân dân để rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Chúng tôi gặp Thượng tá Phùng Đức Anh trong một buổi quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang nhân dân thôn Quang Kim, xã Bát Xát đúng lúc anh đang tất bật, khẩn trương với cương vị của người chỉ huy.

Không chỉ đứng phía sau điều hành, phân công nhiệm vụ, anh còn có mặt tại khu vực tìm kiếm, tỉ mỉ kiểm tra từng công việc, trao đổi với cán bộ, chiến sĩ thực hiện các phần việc. Khi cần, anh trực tiếp bắt tay thực hiện, vừa hướng dẫn, vừa kiểm tra, bảo đảm từng thao tác được thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình.

Sự sâu sát, nhiệt huyết và quyết tâm trong từng phần việc cho thấy trách nhiệm của anh đối với nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng: đưa những người đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đất mẹ.

Thượng tá Phùng Đức Anh chia sẻ: “Trên cương vị Đội trưởng, tôi luôn xác định phải chủ động, sâu sát trong từng nhiệm vụ. Từ xây dựng kế hoạch, phân công công việc và kiểm tra, đôn đốc từng bộ phận, từng cán bộ, nhân viên, tất cả đều phải được triển khai chặt chẽ, cụ thể. Trong quá trình thực hiện, ở đâu có khó khăn, vướng mắc, tôi đều cố gắng cùng anh em tìm cách tháo gỡ với tinh thần trách nhiệm cao nhất”.

Đặc thù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là phải thường xuyên hoạt động trên địa bàn đồi núi, việc di chuyển khó khăn, thông tin phân tán, nhiều dấu tích chiến tranh đã thay đổi theo thời gian. Bởi vậy, bên cạnh năng lực chuyên môn, người chỉ huy cần có bản lĩnh, sự kiên trì và khả năng tổ chức lực lượng linh hoạt.

Trong công tác quản lý, điều hành, cùng với việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, Thượng tá Phùng Đức Anh còn động viên cán bộ, nhân viên giữ vững quyết tâm, khắc phục khó khăn, bảo đảm sức khỏe và an toàn trong quá trình công tác. Sự gương mẫu trong lời nói và hành động của người chỉ huy góp phần tạo nên tinh thần trách nhiệm chung của cả tập thể.

Theo Thượng tá Phạm Khắc Trường - Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), đồng chí Phùng Đức Anh là người chỉ huy có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sâu sát trong công việc và gương mẫu trong mọi nhiệm vụ. Không chỉ chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức, điều hành, đồng chí còn cùng cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại thực địa. Đặc biệt, trước những khó khăn của công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, anh luôn kiên trì, quyết tâm, động viên đồng đội cùng khắc phục, giúp cán bộ, nhân viên thêm vững tin và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dưới sự chỉ huy của Thượng tá Phùng Đức Anh, cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từng bước được triển khai bài bản, hiệu quả.

Tính đến ngày 14/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thực hiện đào 1.778,5 ha với khối lượng 16.528 m3 đất, diện tích phát quang là 7,8 ha; tổ chức xác minh 119 thông tin. Nhờ đó, tỉnh Lào Cai hoàn thành kế hoạch tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trước 6 tháng so với kế hoạch, đến nay đã tìm kiếm được 114 hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Đồng chí Phùng Đức Anh đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là công việc đặc biệt, càng ngày càng khó khăn bởi thông tin về các phần mộ ngày càng ít, địa hình có nhiều thay đổi, nhân chứng lịch sử cũng ngày giảm dần. Vì vậy, thời gian tới, tôi mong muốn đồng chí Đức Anh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh của người chỉ huy, cùng tập thể Đội chủ động rà soát, xác minh thông tin, mở rộng phối hợp với các địa phương, nhân chứng và Nhân dân”.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn những người lính chưa thể trở về với gia đình, quê hương. Hành trình tìm kiếm các anh vì thế vẫn tiếp tục, bằng trách nhiệm của những người lính hôm nay và sự chung tay của toàn xã hội. Với Thượng tá Phùng Đức Anh, mỗi nhiệm vụ được hoàn thành là thêm một lần thực hiện lời tri ân đối với những người đã ngã xuống. Đó cũng là cách người lính hôm nay tiếp nối truyền thống, giữ trọn nghĩa tình đồng đội và đạo lý của dân tộc.