Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 chỉnh trang điều chỉnh lại cờ tổ quốc đặt trên các quách hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Ngày 27/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Đồng Nai tổ chức lễ đón hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước giữa đợt 1, giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027).

Từ ngày 22/8-26/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, cán bộ, chiến sỹ Đội K72 đã khắc phục khó khăn, nỗ lực tìm kiếm, quy tập được 117 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, hướng tỉnh Kratie tìm thấy 107 hài cốt liệt sỹ, hướng tỉnh Kampong Thom tìm thấy 10 hài cốt liệt sỹ.

Cùng với lực lượng K72, tại địa bàn trong nước, Đội K76 cũng tranh thủ thời gian, chia lực lượng thành các mũi nhỏ, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quy tập được 115 hài cốt liệt sỹ; đồng thời lấy được 35 mẫu phẩm.

Theo Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mong muốn lớn nhất của cán bộ, chiến sỹ là tìm kiếm được thật nhiều hài cốt liệt sỹ để nhanh chóng đưa các liệt sỹ hồi hương về với đồng đội, người thân và gia đình.

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được quy tập, lực lượng chức năng đã xác định được thông tin một trường hợp là liệt sỹ Vương Đình Minh, quê quán xã Nghi Hải, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đây là kết quả có ý nghĩa đặc biệt, góp phần đưa thông tin về người đã hy sinh đến gần hơn với thân nhân, gia đình sau nhiều năm mong mỏi.

Quá trình di chuyển hài cốt từ Campuchia về nước nhận được sự đón chào của đông đảo cấp ủy, chính quyền và người dân dọc các tuyến đường là niềm vinh dự lớn đối với đơn vị.

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết, trong suốt hành trình đưa các liệt sỹ về nghĩa trang, đông đảo người dân, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng quân đội, công an đã đứng hai bên đường, mang theo cờ hoa chào đón.

Đại tá Bùi Văn Sỹ bày tỏ cảm ơn tình cảm của nhân dân dành cho các liệt sỹ trong hành trình trở về nơi an nghỉ.

Đến nay, Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai đã hoàn tất việc đưa toàn bộ hài cốt liệt sỹ được quy tập trong nước và tại Campuchia về Nghĩa trang liệt sỹ.

Các lực lượng đang tiếp tục hoàn thiện những phần việc chuẩn bị cho lễ an táng.

Toàn bộ 232 hài cốt liệt sỹ tìm thấy trong đợt này đã được đưa về Nhà tế tự Nghĩa trang liệt sỹ Bình Phước (xã Đồng Tâm) để bàn giao cho Sở Nội vụ theo đúng quy trình, trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng vào ngày 5/12./.