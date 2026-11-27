Theo Báo Đấu Thầu, Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu TV-LHH2-11, bao gồm tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng.

Gói thầu thuộc dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng công trình đường sắt, nằm trong dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo kết quả được công bố, Liên danh Công ty hữu hạn Tập đoàn Viện Khảo sát và thiết kế số 4 đường sắt Trung Quốc - CTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải - CTCP Tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển được chỉ định thầu với giá hơn 3.674 tỷ đồng (giá gói thầu khoảng 4.179 tỷ đồng).

Nguồn vốn thực hiện gói thầu được bố trí từ ngân sách nhà nước trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn. Về hình thức hợp đồng, phần công việc khảo sát áp dụng hợp đồng đơn giá cố định, còn phần thiết kế được thực hiện theo hợp đồng trọn gói.

Bản đồ hướng tuyến dự án. Ảnh: Ban QLDA Đường sắt.

Trong liên danh nhà thầu, Viện Khảo sát và Thiết kế Đường sắt số 4 Trung Quốc là đơn vị thiết kế hàng đầu trực thuộc Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC).

Doanh nghiệp có thế mạnh trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế và tổng thầu EPC đối với những dự án đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị, cầu và hầm giao thông có độ phức tạp cao.

Đơn vị này đã tham gia thực hiện thành công nhiều dự án quy mô lớn tại Trung Quốc, đồng thời đang mở rộng sự quan tâm tới các dự án hạ tầng ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khảo sát và thiết kế đường sắt.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối hành lang kinh tế Tây Bắc với cảng biển quốc tế Hải Phòng và kết nối liên vận quốc tế với Trung Quốc.

Công trình đã khởi công dự án thành phần 1 vào ngày 19/12/2025. Vào ngày 24/8, Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, tổng mức đầu tư sơ bộ của công trình tăng từ 203.231 tỷ đồng lên 289.339 tỷ đồng, cao hơn 86.108 tỷ đồng so với phương án được phê duyệt năm 2025.

Dự án có chiều dài tuyến chính khoảng 363km; chiều dài các tuyến nhánh khoảng 63km; đi qua địa phận 6 tỉnh, thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng.