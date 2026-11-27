Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh kiểm điểm, đánh giá xếp loại năm 2026.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Kết quả, 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đều hoàn thành, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác phát triển Đảng đạt kết quả tích cực với 54 đảng viên mới được kết nạp, bằng 142,1% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 155 quần chúng ưu tú. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy tự đánh giá, đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và từng cá nhân trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí đề nghị tập thể Ban Thường vụ và các cá nhân nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, xây dựng giải pháp khắc phục những hạn chế đã chỉ ra. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, đồng chí Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã chủ trì tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh năm 2026.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2026.