Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: PV.

Dự buổi lễ có Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Nguyễn Tây Nam; Đại tá Đoàn Chiến Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, thành viên Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn - Quân khu 1 cùng đồng đội, thân nhân liệt sĩ và nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, thân nhân gia đình và nhân dân kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với liệt sĩ Hoàng Phí Vân - người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đại diện các ban, ngành của thành phố và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn - Quân khu 1 dự lễ. Ảnh: PV.

Liệt sĩ Hoàng Phí Vân sinh năm 1960, quê xã Mai Dịch, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, nay thuộc phường Từ Liêm. Tháng 5-1978, khi vừa tròn 18 tuổi, đồng chí lên đường nhập ngũ, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và trách nhiệm thiêng liêng với quê hương, đất nước. Trong quân ngũ, đồng chí là chiến sĩ, quân hàm binh nhất, thuộc Đại đội 15, Trung đoàn 12, Sư đoàn 333, Quân khu 1. Cùng đồng đội, đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại tuyến biên giới phía Bắc, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Lãnh đạo phường Từ Liêm tại buổi lễ. Ảnh: PV.

Đồng chí Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm cùng đoàn đại biểu phường thành kính tưởng niệm, tri ân liệt sĩ Hoàng Phí Vân tại lễ truy điệu. Ảnh: PV.

Ngày 17-2-1979, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại khu vực đồi Cáo Ngạ, thôn Thâm Mô, thị trấn Đồng Đăng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (nay là thôn Phú Bình, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn), đồng chí Hoàng Phí Vân đã anh dũng hy sinh khi mới 19 tuổi. Sự hy sinh của đồng chí là mất mát lớn lao đối với gia đình, người thân, đồng thời là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và ý chí kiên cường của người chiến sĩ Việt Nam trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Bùi Ngọc Kính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm Bùi Ngọc Kính nhấn mạnh, đất nước hôm nay được sống trong hòa bình, tiếp tục đổi mới và phát triển, nhưng thời gian không thể xóa nhòa những mất mát do chiến tranh để lại. Mỗi tấc đất biên cương, mỗi nghĩa trang liệt sĩ, mỗi mái nhà từng tiễn người thân ra trận đều nhắc nhở các thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình, được đánh đổi bằng máu xương của bao người đi trước.

Đối với gia đình liệt sĩ Hoàng Phí Vân, gần nửa thế kỷ qua là những năm tháng nhớ thương, mong ngóng. Việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt đồng chí trở về quê hương không chỉ đáp ứng nguyện vọng tha thiết của gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ Nhổn. Ảnh: PV.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Từ Liêm, đồng chí Bùi Ngọc Kính trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, đồng đội và nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp tìm kiếm, quy tập, đón nhận và đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương. Đồng thời, khẳng định địa phương tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chăm lo các gia đình chính sách, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Thay mặt gia đình, ông Hoàng Đức Anh, em trai liệt sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, các tổ dân phố và đồng đội của liệt sĩ đã đồng hành, giúp đỡ gia đình trong quá trình tìm kiếm, đón nhận hài cốt người thân và tổ chức buổi lễ trang trọng, chu đáo. Được đón anh trai trở về quê hương sau gần nửa thế kỷ là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình.

Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Hoàng Phí Vân được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, thành phố Hà Nội trong sự thành kính, tri ân của các đại biểu, đồng đội, thân nhân và nhân dân địa phương.