Tại họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 sáng 27/11, báo chí đặt câu hỏi về công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, trật tự và y tế cho Năm APEC 2027, cũng như đóng góp của Bộ Công an trong kiến tạo phát triển xuyên suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức sự kiện.

Trả lời nội dung này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế (Ủy ban Quốc gia APEC 2027), Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an nêu rõ, APEC 2027 được xác định là sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Đây là chuỗi hoạt động diễn ra trong cả năm, với hơn 200 sự kiện chính thức cùng các hoạt động giao lưu, văn hóa, nghệ thuật. Địa bàn tổ chức trải rộng trên cả nước, trọng tâm tại 7 tỉnh, thành phố. Cao điểm là Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, với sự hiện diện của các nguyên thủ thành viên và khách mời.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế (Ủy ban Quốc gia APEC 2027), Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Việt Linh).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, dự kiến, Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 thu hút hơn 10.000 đại biểu tham dự và trên 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, xuất hiện nhiều thách thức, đặc biệt là các thách thức an ninh phi truyền thống, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho các sự kiện và hoạt động của Năm APEC 2027 đặt ra yêu cầu rất cao.

Theo đó, Việt Nam xác định cấp độ bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự cho sự kiện ở mức cao nhất, với 3 yêu cầu trọng tâm.

Thứ nhất, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không chỉ đối với các sự kiện chính thức, hoạt động APEC, đại biểu và phóng viên tham dự mà cả những hoạt động bên lề, các chuyến thăm.

Thứ hai, triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự chặt chẽ nhưng phải thông thoáng, thân thiện và chuyên nghiệp.

Thứ ba, chủ động, sẵn sàng các phương án xử lý tình huống về an ninh và y tế.

Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 sáng 27/11 (Ảnh: Việt Linh).

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã thành lập Tiểu ban An ninh - Y tế do lãnh đạo Bộ Công an phụ trách, với sự tham gia của 9 bộ, ngành và địa phương liên quan. Tiểu ban đã ban hành kế hoạch tổng thể và chương trình công tác cụ thể xuyên suốt năm 2027.

Về phía Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của lực lượng công an trong năm 2027. Bộ Công an đã thành lập các tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự APEC do lãnh đạo Bộ chỉ đạo, đồng thời triển khai, tập trung xây dựng các phương án sẵn sàng bảo đảm an ninh, trật tự cho sự kiện.

Các phương án, kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm tổ chức APEC 2017 và kinh nghiệm tham gia APEC 2026, đồng thời chuẩn bị ứng phó với các loại hình tác chiến mới, những nguy cơ đe dọa mới và các không gian, lĩnh vực mới.

"Đến nay, công tác chuẩn bị của Tiểu ban An ninh - Y tế, trong đó có công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đã được triển khai sẵn sàng cho Năm APEC 2027, trước mắt là sự kiện diễn ra trong tháng 12 tới đây", ông Toản nói.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, lực lượng công an cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước và đối tác trong công tác bảo đảm an ninh cho APEC 2027.