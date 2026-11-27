Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phiêng Cằm năm 2026.

Đồng chí Vàng A Lả, Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Cằm báo cáo tại hội nghị.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phiêng Cằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. Trong năm, Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức 89 cuộc họp, hội nghị; ban hành trên 2.053 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Năm 2026, xã Phiêng Cằm đề ra 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ước thực hiện có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu đạt và cơ bản đạt, 3 chỉ tiêu còn gặp khó khăn. Sản xuất nông nghiệp được định hướng theo hướng hàng hóa tập trung, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Toàn xã duy trì 7.665 ha sản xuất nông nghiệp, phát triển đàn gia súc với hơn 3.000 con trâu, bò và 51.210 con gia cầm. Công tác đầu tư công được quan tâm, xã tập trung đôn đốc tiến độ 7 công trình giao thông, nước sạch và nhà văn hóa, tỷ lệ giải ngân đạt 90%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục tiếp tục được chú trọng.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phiêng Cằm tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường; lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.