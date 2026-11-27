Đáng chú ý, từ đêm 27-11 vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 27-11 đến sáng 30-11, ở khu vực từ TP Huế đến tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chiều và đêm 27-11: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục rét về đêm. Ảnh minh họa: vietnamplus.vn

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3; đêm trời rét; nhiệt độ 17-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; gió nhẹ; đêm trời rét; nhiệt độ 15-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; đêm trời rét; nhiệt độ 16-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Huế có mưa rào rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc sáng và đêm trời rét; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 18-26 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-30 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 19-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ 24-34 độ C.