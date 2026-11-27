Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, việc trang cấp phương tiện, trang thiết bị, tài sản cho công an các đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.A

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu các đơn vị được tiếp nhận cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản và sử dụng phương tiện, trang thiết bị, tài sản được trang cấp đúng mục đích, đúng quy định, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và phát huy tối đa hiệu quả phục vụ công tác, chiến đấu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố bàn giao phương tiện cho công an các đơn vị. Ảnh: Đ.A

Tại buổi lễ, Công an thành phố Đồng Nai tiến hành bàn giao phương tiện cho các đơn vị theo kế hoạch. Trong đợt này, tổng cộng 60 phương tiện được bàn giao, trong đó Phòng Cảnh sát giao thông được trang cấp 15 phương tiện, 45 phương tiện còn lại được bàn giao cho công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Trong đợt này, công an các xã, phường có tình hình an ninh, trật tự phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, trật tự được trang cấp phương tiện để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và nâng cao khả năng chủ động xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời góp phần xây dựng lực lượng Công an cấp xã ngày càng chính quy, vững mạnh, đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật ngay từ địa bàn cơ sở.

Đại diện công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận phương tiện từ Ban giám đốc Công an thành phố. Ảnh: Đ.A

Việc bàn giao phương tiện, trang thiết bị, tài sản là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tăng cường tiềm lực, điều kiện bảo đảm phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các phương tiện được bàn giao cho công an các đơn vị, địa phương. Ảnh: Đ.A

Thông qua hoạt động này, Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.