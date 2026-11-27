Sự tích tụ bùn đất theo thời gian đã khiến nhiều hồ chứa nước, đập dâng trên địa bàn tỉnh rơi vào tình trạng bồi lắng nghiêm trọng, dung tích trữ bị thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến công năng của hồ và an toàn đập. Nạo vét hồ chứa nước là công việc thường xuyên và cấp bách, tuy nhiên cần phương án hợp lý, chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Nhiều hồ chứa nước bị bồi lắng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức các đợt khảo sát thực tế và kiểm tra tình trạng bồi lắng, giảm dung tích tại nhiều hồ chứa nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở NN-MT, tại hồ Suối Trầu (xã Tân Định), do bùn lắng đọng quá dày, diện tích và dung tích chứa bị thu hẹp đáng kể, dẫn đến việc trong vụ hè thu 2026 hồ chỉ đủ khả năng cấp nước tưới cho 183ha trên tổng số 466ha diện tích theo thiết kế ban đầu. Tại hồ Cây Bứa, bồi lắng đã khiến cho hồ bị giảm tới 32,1% dung tích so với thiết kế ban đầu. Tại một số hồ chứa nước khu vực phía nam của tỉnh như: Phước Nhơn, Núi Một, lớp bùn đất tích tụ lâu ngày đã dâng cao sát ngưỡng cống lấy nước. Còn tại các đập dâng như: Tân Mỹ, Cây Sung, Sông Pha, lớp bùn cát khu vực thượng lưu đã dâng cao gần bằng mặt đập, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng thoát lũ và gây cản trở dòng chảy.

Hồ Suối Trầu bị bồi lắng nghiêm trọng.

Theo lãnh đạo Sở NN-MT, hiện nay, một số hồ chứa nước đã hình thành các bãi bồi, có hiện tượng bùn, đất lắng đọng tại lòng hồ, làm suy giảm dung tích trữ nước theo hồ sơ thiết kế, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác công trình. Đối với các đập dâng, bồi lắng khu vực thượng lưu làm thay đổi địa hình lòng dẫn, gây cản trở dòng chảy vào công trình lấy nước, ảnh hưởng đến khả năng phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các nhu cầu sử dụng nước khác, làm giảm hiệu quả khai thác công trình thủy lợi, nhất là trong mùa khô khi nhu cầu sử dụng nước tăng cao và nguồn nước có thể bị thiếu hụt. Do đó, việc xem xét nạo vét bồi lắng các hồ chứa nước, đập dâng trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, cấp bách nhằm khôi phục một phần dung tích trữ nước đã suy giảm, nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi, góp phần chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, nâng cao khả năng ứng phó với hạn hán, thiếu nước, thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước.

Đề xuất nạo vét 4 hồ, 3 đập dâng

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tế, giữa tháng 10, Sở NN-MT đã có công văn gửi Sở Tài chính đề nghị xem xét, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh bổ sung danh mục các dự án nạo vét hồ chứa thủy lợi, đập dâng trên địa bàn tỉnh vào danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 với tổng kinh phí đề nghị là hơn 145,7 tỷ đồng. Các công trình thủy lợi cần thiết phải tiến hành nạo vét trong giai đoạn 2026 - 2030 gồm 4 hồ chứa nước và 3 đập dâng. Trong đó, hồ Suối Trầu dự kiến nạo vét trên diện tích khoảng 80ha, chiều sâu nạo vét trung bình 0,8m với tổng khối lượng bùn đất khoảng 640.000m³, kinh phí đầu tư 45 tỷ đồng. Hồ Suối Sim thực hiện nạo vét khoảng 16ha, chiều sâu từ 0,5 - 0,8m, khối lượng khoảng 104.000m³, tổng mức đầu tư hơn 6,2 tỷ đồng. 2 hồ chứa nước Phước Nhơn, Núi Một đề xuất nạo vét tổng cộng khoảng 297.300m³ tại các khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đập và cống lấy nước, tổng mức đầu tư 52,5 tỷ đồng. Cụm 3 đập dâng (Tân Mỹ, Cây Sung, Sông Pha) tiến hành nạo vét tổng khối lượng khoảng 225.000m³ bùn cát bồi lắng với tổng kinh phí 42 tỷ đồng.

Cống xả nước hồ Suối Trầu.

Việc nạo vét không chỉ giải quyết bài toán trữ nước mà còn gắn liền với việc đáp ứng phần nào nhu cầu vật liệu xây dựng cho tỉnh. Tính riêng năm 2026, nhu cầu đất san lấp cho các dự án hạ tầng lớn của hai ban quản lý dự án trên địa bàn lên tới hơn 3,1 triệu m³ đất và gần 700.000m³ cát. Nguồn sản phẩm tận thu từ lòng hồ sau khi phân loại sẽ bù đắp một phần đáng kể nhu cầu này.

Nhu cầu là rất rõ ràng, song để triển khai các dự án nạo vét hồ chứa thủy lợi đạt hiệu quả cao nhất, địa phương đang phải tính toán kỹ lưỡng giữa các phương án kỹ thuật và cơ chế huy động nguồn vốn. Trong đó, Sở NN-MT đề xuất sử dụng nguồn vốn đầu tư công để đảm bảo tính chủ động, tiến độ và kiểm soát chất lượng công trình. Theo đề xuất này, sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện việc nạo vét. Toàn bộ vật liệu tận thu đưa về các bãi trữ vật liệu để thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định (cung cấp cho các dự án đầu tư công hoặc tổ chức đấu giá thu hồi ngân sách).

Theo công văn trả lời của Sở Tài chính, sở đề nghị Sở NN-MT nghiên cứu, đánh giá phương án huy động nguồn lực ngoài ngân sách, trong đó có phương án lựa chọn doanh nghiệp thực hiện nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm nạo vét. Trường hợp đề xuất sử dụng vốn đầu tư công, Sở NN-MT làm rõ nguyên nhân chưa thể huy động nguồn lực ngoài ngân sách, đánh giá khả năng tham gia của khu vực tư nhân, hiệu quả tài chính, khả năng hoàn vốn và sự cần thiết Nhà nước phải tham gia đầu tư. Đồng thời, chủ động rà soát, cắt giảm hoặc giãn tiến độ các dự án khác có độ ưu tiên thấp hơn trong nội bộ ngành NN-MT để đảm bảo không vượt tổng trần vốn trung hạn 2026 - 2030 đã được phê duyệt.

Ngày 6-11, UBND tỉnh có công văn gửi Sở NN-MT và Sở Tài chính về nguồn vốn thực hiện các dự án nạo vét hồ thủy lợi, đập dâng trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ: Công tác nạo vét hồ chứa thủy lợi, đập dâng là nhiệm vụ cấp bách nhằm kịp thời khơi thông dòng chảy, phục hồi dung tích trữ nước, bảo đảm an toàn công trình, an ninh nguồn nước và phòng, chống lũ vùng hạ du. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-MT chủ trì, làm việc trực tiếp với Sở Tài chính rà soát toàn diện căn cứ pháp lý và điều kiện thực tế đối với phương án xã hội hóa nạo vét hồ chứa, đập dâng; làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách thời gian qua; thống nhất phương án bố trí nguồn vốn tối ưu, khả thi để triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ, không làm gián đoạn, chậm trễ tiến độ. Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở NN-MT trong quá trình rà soát, thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn lực thực hiện các dự án bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.