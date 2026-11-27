Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND thành phố Cần Thơ; UBND các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long trả lời về kiến nghị của các địa phương liên quan đến đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông.

Theo đó, các địa phương kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch năm 2028. Đồng thời, sớm xem xét phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 lên 6 làn xe, bảo đảm kết nối đồng bộ toàn tuyến, phù hợp nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực, góp phần giảm chi phí logistics và thúc đẩy liên kết vùng.

Một đoạn cao tốc Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Lý giải vấn đề này, Bộ Xây dựng cho hay, dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đã được Bộ phê duyệt theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại Quyết định số 2166 ngày 26/11/2025.

Cục Đường bộ Việt Nam đã ký hợp đồng BOT với nhà đầu tư là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Tasco, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII, doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận. Dự án khởi công ngày 19/12/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028.

Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bám sát tiến độ theo kế hoạch đã ký kết. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hỗ trợ doanh nghiệp dự án trong quá trình triển khai, nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác.

Đối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tuyến đường được đưa vào khai thác từ năm 2023 với quy mô 4 làn xe cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp bố trí cách quãng. Hiện nay, một số hạng mục tiếp tục được triển khai, trong đó có xây dựng bổ sung nút giao Võ Văn Kiệt kết nối với trung tâm tỉnh Vĩnh Long, hệ thống thu phí và giao thông thông minh.

Qua theo dõi thực tế và tính toán sơ bộ, Bộ Xây dựng đánh giá quy mô hiện tại cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải. Tuy nhiên, trong thời gian tới, cần nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến lên 6 làn xe, phù hợp với tiến trình đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2, qua đó đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư.

Đáng chú ý, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức ngày 30/9/2026, Bộ Xây dựng đã đưa dự án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP.

Trên cơ sở kiến nghị của địa phương, Bộ Xây dựng cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị tham mưu nghiên cứu phương án đầu tư, bảo đảm kết nối đồng bộ toàn tuyến, phù hợp nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực, góp phần giảm chi phí logistics, thúc đẩy liên kết vùng.