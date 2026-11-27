Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Xuân

Dự hội nghị có Đại tá Vũ Xuân Đại, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển tiếp tục diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, lừa đảo trực tuyến và xuất nhập cảnh trái phép, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước tình hình đó, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình; tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai hiệu quả các chủ trương, kế hoạch công tác; đồng thời, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Kết quả, năm 2026, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ, xử lý 12.540 vụ, 17.268 đối tượng (tăng 6.348 vụ, 6.964 đối tượng so với năm 2025); thu giữ 1,03 tấn ma túy; khởi tố 621 vụ, 902 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa tạm giữ là 342,216 tỷ đồng.

Riêng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công 43 chuyên án, bắt giữ 145 vụ, 404 đối tượng (tăng 5 chuyên án, 44 vụ, 216 đối tượng so với năm 2025); thu giữ 131 bánh và 151,6gram heroin, 178,8kg và 67.510 viên ma túy tổng hợp, 9kg cần sa, 31,51 tấn pháo, 158.074 lít dầu cùng nhiều tang vật khác; giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ 12 nạn nhân.

Đại tá Vũ Xuân Đại, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác phòng, chống ma túy và tội phạm năm 2026. Ảnh: Thanh Xuân

Đáng chú ý, đơn vị đã đấu tranh thành công 17 chuyên án có sự tham gia của các lực lượng chức năng; phối hợp với lực lượng Hiến binh Campuchia triệt phá 2 vụ tại 3 tụ điểm lừa đảo trực tuyến, bắt giữ 86 đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 2.660 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Bộ đội Biên phòng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác năm 2026, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong đấu tranh chuyên án, vụ án; phân tích những khó khăn, vướng mắc về cơ chế pháp lý, công tác nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh và ứng dụng khoa học, công nghệ; đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm trong năm 2027. Ảnh: Thanh Xuân

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích, chiến công của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn Cục trong năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, Cục Phòng, chống ma tuý và tội phạm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác, nổi bật là chất lượng tham mưu, dự báo tình hình và những kết quả, chiến công trong đấu tranh trực tiếp với các loại tội phạm. Đặc biệt, đơn vị đã tạo được những bước đột phá trong đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, lừa đảo trực tuyến, triệt phá nhiều đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Thanh Xuân

Về nhiệm vụ năm 2027, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiệp vụ cơ bản; chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế pháp lý, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu toàn Cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, giữ vững những thành tích, chiến công đã đạt được, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2027.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm năm 2026. Ảnh: Thanh Xuân

Dịp này, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã tổ chức trao thưởng cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, trao thưởng cho 10 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026; trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 22 cá nhân và danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” cho 84 cá nhân.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Ảnh: Thanh Xuân

Đại tá Vũ Xuân Đại trao thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Ảnh: Thanh Xuân

Đại tá Nguyễn Tiến Mão, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (thứ 4, từ trái sang) và Đại tá Nguyễn Văn Mận, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (thứ 4, từ phải sang) trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Ảnh: Thanh Xuân

Với những chiến công, thành tích đạt được, năm 2026, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng vinh dự có 3 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công (hạng Nhất, Nhì, Ba), 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 4 tập thể và 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 11 tập thể và 24 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 1 tập thể và 2 cá nhân được Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tặng Bằng khen; 18 tập thể và 51 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen.