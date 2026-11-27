Tổng Giám đốc UNESCO sắp thăm Việt Nam
Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Khaled El-Enany sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11 đến ngày 2/12.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11 đến ngày 2/12, dự Lễ phát động Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036) tại Việt Nam và Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO (1976-2026).
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-giam-doc-unesco-sap-tham-viet-nam-474413.html