Dự báo từ tối nay ngày 27 đến ngày 29-11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa lớn, có nơi mưa rất lớn, trên 600mm; còn tại TP Huế, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có nơi mưa trên 350mm; khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi mưa trên 250mm.