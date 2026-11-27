Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu tại đại hội. Ảnh: THỤY VŨ

Tham dự đại hội có các đồng chí: Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO); bà Maria Georgievna Mizonova, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TPHCM, cho biết, trong nhiệm kỳ 2022-2026, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tình cảm chân thành dành cho đất nước và nhân dân Nga, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, các ngành, cùng sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TPHCM và các đối tác Nga, Hội sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM Maria Georgievna Mizonova tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: THỤY VŨ

Phát biểu chúc mừng đại hội, Chủ tịch HUFO Hà Thanh đánh giá cao việc Hội duy trì nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân có ý nghĩa trong nhiệm kỳ qua, như họp mặt kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, Ngày Nước Nga, Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga; giao lưu văn hóa, văn nghệ, kết nối những người từng học tập, công tác tại Liên Xô và Liên bang Nga.

Đặc biệt, tháng 10-2026, đại diện HUFO và Hội đã tham dự Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ hai tại Saint Petersburg.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM Maria Georgievna Mizonova khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TPHCM tổ chức các hoạt động, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THỤY VŨ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 23 thành viên. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.