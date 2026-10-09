Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục.

Trong khuôn khổ “Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỉ nguyên số” do Bộ GDĐT tổ chức (08 - 09/10), Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục được thiết kế để khách tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và trao đổi với các đơn vị tham gia. Qua đó, tạo không gian để các cơ sở giáo dục tìm kiếm giải pháp phù hợp, doanh nghiệp gặp gỡ đối tác và các tổ chức quốc tế mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam.

Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục. Các sản phẩm công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học. Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, các cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn và các trường đại học, tổ chức giáo dục. Ảnh: N.LY

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, giáo dục trong kỉ nguyên số đã trở thành mối quan tâm chung và một không gian hợp tác toàn cầu. Chuyển đổi số và AI đang mở ra những khả năng rất lớn cho giáo dục, từ hỗ trợ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học đến mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người.

Tuy nhiên, AI không chỉ bổ sung thêm một công cụ cho lớp học. Công nghệ đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo; vì thế, giáo dục cũng phải thay đổi tương ứng. Sự thay đổi đó không thể chỉ đặt lên vai người học. Người học phải có năng lực tự học, tư duy độc lập và làm việc cùng AI; người thầy phải thay đổi vai trò, biết làm chủ công nghệ để thiết kế, hướng dẫn và truyền cảm hứng; nhà trường phải đổi mới mô hình tổ chức, phương thức dạy học, đánh giá và quản trị.

Cả hệ thống giáo dục phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng với công nghệ, mà từng bước làm chủ công nghệ, sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và vì sự phát triển của con người - Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Các sản phẩm công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: N.LY

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT, cơ hội và thách thức của AI đều vượt qua biên giới quốc gia, từ chất lượng và độ tin cậy của thông tin, bảo vệ dữ liệu, bản quyền, đạo đức, đến nguy cơ gia tăng khoảng cách số. Vì vậy, hợp tác quốc tế trong giáo dục và công nghệ giáo dục đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Mỗi quốc gia có những lợi thế, kinh nghiệm và điều kiện phát triển khác nhau, nếu biết kết nối và bổ sung thế mạnh cho nhau, chúng ta có thể cùng tận dụng cơ hội, cùng giải quyết những thách thức chung và cùng tạo ra những giá trị mới cho giáo dục. Giá trị của công nghệ giáo dục cần được thể hiện bằng sự tiến bộ của người học, sự phát triển nghề nghiệp và hiệu quả công việc của nhà giáo, năng lực đổi mới của nhà trường và những cơ hội học tập được mở rộng công bằng hơn.

Mỗi giải pháp được giới thiệu tại Triển lãm cần bắt đầu từ một bài toán thực tế và hướng tới một kết quả có thể kiểm chứng. Việt Nam mong muốn tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình giáo dục tiên tiến của thế giới, đồng thời mong muốn cùng các đối tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm những giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam, có khả năng chia sẻ và đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế.

Các công nghệ háp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học. Ảnh: N.LY

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn mong muốn các cơ sở giáo dục chủ động chia sẻ những bài toán đang cần giải quyết; các doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế cùng trao đổi, đề xuất giải pháp và xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể. Những hướng hợp tác thiết thực có thể bắt đầu từ ứng dụng và phát triển AI trong dạy học, đánh giá và quản trị; phát triển, khai thác dữ liệu giáo dục an toàn; bồi dưỡng năng lực số và năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo; xây dựng học liệu và các chuẩn mực sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Bộ GDĐT cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, đối tác, doanh nghiệp và nhà khoa học để những kết nối tại Triển lãm trở thành các chương trình hợp tác thực chất và những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho người học, nhà giáo và xã hội - Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Triển lãm diễn ra song song với các workshop doanh nghiệp, tập trung vào AI, Big Data, cá nhân hóa học tập… Ảnh: N.LY

Cùng với hơn 70 gian hàng, Triển lãm diễn ra song song với các workshop doanh nghiệp, tập trung vào AI, Big Data, cá nhân hóa học tập, số hóa quản lí học đường, lớp học tương lai, khảo thí số và chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế; đổi mới giáo dục, phát triển nhân lực, kết nối đào tạo - việc làm, giáo dục đại học, kỹ năng và đổi mới sáng tạo, học tập số và chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường.

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục, diễn ra ngày 08-09/10/2026 tại Hà Nội, 24 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế đã được ký kết. Trong đó, có một Bản ghi nhớ cấp Chính phủ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, 6 văn bản cấp Cục và 17 MOU giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức trong nước với đối tác quốc tế. Nội dung hợp tác tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và giáo dục nghề nghiệp. Việc ký kết và trao 24 MOU góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam với đối tác quốc tế, tạo cơ sở để các bên cụ thể hóa hoạt động hợp tác, trao đổi chuyên môn và huy động nguồn lực phục vụ phát triển giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.